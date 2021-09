Les Défis du parc de retour le parc national de la Mauricie après une année d’arrêt

Les cyclistes et sportifs amateurs se retrouvent à l’occasion des Défis du parc au parc national de la Mauricie cette fin de semaine, après une année de pause en raison de la COVID-19.

L’événement sans public accueille cette année les 1400 participants qui s’étaient inscrits en 2020, mais qui avaient vu l’événement être annulé à cause de la pandémie. Après une année d’attente avant de renouer avec la compétition, de nombreux cyclistes ont affiché de larges sourires au départ de la course de 57 kilomètres.

Les gens avec les pouces en l'air au départ... on voyait le sourire, c'était magique. On voit que les gens en avaient besoin , constate Marie-Josée Gervais, directrice générale et fondatrice de l'événement.

Les participants ont affiché de larges sourires avant le coup de départ des compétitions samedi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La pandémie requiert d’ailleurs 300 bénévoles afin de répondre aux exigences de la santé publique.

Les mesures sont multiples pour assurer la santé et la sécurité des participants. Le port du masque est requis lorsqu’ils ne sont pas en compétition et qu’ils ne peuvent respecter la distanciation physique de deux mètres. Les groupes de cyclistes partent également en vagues de 50 participants.

Lors de l’annonce du retour de l’événement en juin, Marie-Josée Gervais avait dit s’appuyer sur les 14 années d’existence du défi sportif pour calculer les temps de départ et d’arrivée des participants et assurer leur sécurité dans un contexte pandémique.

Avec les informations de Pascale Langlois et de Marc-Antoine Bélanger