Grande séduction dans le Grand Toronto et premiers appels au vote

À un peu plus d'une semaine du scrutin, les chefs fédéraux ont commencé à lancer leurs appels au vote, dévoilant aux dépens de quels adversaires ils entendent faire des gains... ou dans quelles régions du pays. Justin Trudeau et Erin O'Toole bataillent ferme, à ce titre, dans le Grand Toronto depuis vendredi.

Justin Trudeau a pris la parole dans la cour arrière d'une famille de Mississauga, en banlieue de Toronto, samedi matin, tirant à boulets rouges sur son adversaire conservateur, qui s'adressait aux journalistes au même moment, à moins d'une heure de voiture de là.

Je suis un petit gars de la grande région de Toronto! Je suis un gars des banlieues de Toronto. J'ai pris le transport en commun, j'ai travaillé dans le centre-ville de Toronto , a fait remarquer Erin O'Toole, lors d'un point de presse tenu à Whitby, tout juste à l'est de la Ville Reine.

Je suis un père de famille de banlieue. Les familles méritent mieux que les belles paroles de monsieur Trudeau sans actions. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur

Cette attaque n'est pas anodine, elle est destinée à rallier sous la bannière conservatrice les électeurs de la circonscription de Whitby, présentement détenue par les libéraux. Le chef conservateur s'y trouvait d'ailleurs aussi vendredi soir, tout comme Justin Trudeau.

M. O'Toole a donc misé sur les aspects plus progressistes de son fameux plan samedi, notamment en ce qui concerne l'environnement, mais aussi sur ses propres valeurs pro-choix qui le distinguent de son prédécesseur, Andrew Scheer.

La grande région de Toronto représente 16 % de tous les sièges de la Chambre des communes, soit 55 sur un total de 338. Actuellement, les libéraux détiennent près de 50 de ces sièges.

Les progressistes courtisés

Lors de son passage dans la région, Justin Trudeau a visité quatre circonscriptions, dont trois étaient détenues par son parti avant le déclenchement de cette élection. Le chef libéral serait-il en mode défensif? On ne doit prendre personne pour acquis , a-t-il répondu.

S'il a abondement attaqué Erin O'Toole pendant son discours samedi matin, c'est toutefois vers les électeurs progressistes que Justin Trudeau s'est tourné pour tenter de faire des gains.

On a vu ça un peu chez certains politiciens progressistes, comme le NPD et le Parti vert. Ils essaient de dire qu'il n'y a aucune différence entre un gouvernement libéral et un gouvernement conservateur.

Peut-être que pour eux, il n'y a aucune différence. [...] Mais je peux vous dire que pour les Canadiens, ça fait une énorme différence, qu'il y ait un gouvernement progressiste ou non en place. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral, au sujet du Parti vert et du NPD

Justin Trudeau a rencontré les électeurs de Mississauga samedi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le chef néo-démocrate n'a pas semblé convaincu par le plaidoyer de Justin Trudeau se présentant comme la seule option pour faire avancer l'agenda progressiste.

S'adressant d'ailleurs directement à cet électorat lors d'un point de presse à Vancouver, Jagmeet Singh a peint un bilan peu flatteur des années libérales en matière de politiques progressistes.

Est-ce que c’est progressiste de dire : on va éliminer les subventions aux pétrolières, et au lieu de les éliminer, de les augmenter jusqu’à 900 millions de dollars? Est-ce que c’est progressiste de dire : on va mettre un prix sur la pollution, mais on va exempter les grands pollueurs?

Le problème avec les propos de monsieur Trudeau, c’est que les gens savent ce qu’il a déjà fait. On a un bilan de six ans , a ajouté M. Singh.

Si quelqu’un ne règle pas un problème en six ans, comment on peut avoir confiance qu’il va faire quelque chose de différent dans les quatre prochaines années? Une citation de :Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Jagmeet Singh était à Vancouver samedi dans le cadre de la campagne électorale fédérale. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Voter avec son coeur... pour le Bloc

Dans un dîner militant à Granby, en compagnie de ses candidates pour la région de l'Estrie, Yves-François Blanchet a lancé une invitation à aller voter, et à le faire selon ses convictions. Un appel qu'il a formulé non sans avoir pris soin, préalablement, de remettre en question celles du chef libéral quant à sa volonté de protéger les intérêts du Québec.

Que certains soient encore en réflexion, c'est totalement légitime , a dit le chef bloquiste, invitant les électeurs à convaincre leurs proches incertains d'aller exercer leur droit.

Malgré les tergiversations des derniers jours, et les prétentions de vote stratégique, moi, je dis aux gens : votez avec votre cœur, votez avec vos convictions, votez pour les gens pour qui vous avez le goût de voter , a-t-il ajouté.

On verra le résultat après , a soutenu M. Blanchet, disant ne pas trop vouloir accorder d'importance aux considérations stratégiques liées à l'élection d'un gouvernement minoritaire ou majoritaire. Il y a une logique de base , a-t-il toutefois fait savoir.

Si tu veux avoir un gouvernement majoritaire, c’est sûr que tu vas voter libéral ou conservateur. Mais avec la même logique [...], si tu veux un gouvernement minoritaire et que tu es au Québec, il y a une seule manière de voter : c’est le Bloc québécois. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois