Un élève du primaire contracte la COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

La docteure Heather Morrison doit donner dimanche davantage de détails sur cette situation, qui fait toujours l’objet d’une enquête des autorités sanitaires.

La personne qui vient d’être déclarée positive a entre 10 et 19 ans, indique le gouvernement, et fréquente l’école primaire West Royalty.

L’élève est resté à la maison lorsqu’il ne se sentait pas bien et a été testé pour la COVID-19 , a déclaré la Dre Morrison dans un communiqué, samedi.

Avis d’exposition

L’élève a voyagé à bord de l’autobus scolaire # 120. La province exhorte toute personne s’étant trouvée à bord de ce bus à passer un test de dépistage de COVID-19, même en l’absence de symptômes.

La santé publique communique avec les contacts rapprochés de la jeune personne, ajoute-t-on.

La province signale émet d’ailleurs un avis possible d’exposition au virus, en lien avec ce nouveau cas.

On demande aux personnes s’étant trouvées le mardi 7 septembre entre 20 h et 21 h au restaurant Dairy Queen Grill & Chill situé au 365, avenue University, à Charlottetown, de surveiller l’apparition de symptômes et de passer un test de dépistage, au besoin.

Maintenant quatre cas chez des enfants

Vendredi, la province avait signalé la découverte de quatre nouveaux cas de COVID-19, dont trois chez des enfants de moins de 10 ans. Ceux-ci n’avaient pas fréquenté d’école ou de garderie à l’Île-du-Prince-Édouard, cependant, et revenaient d’un récent séjour à l’extérieur de la province.

Il y avait samedi 8 cas actifs de COVID-19 recensés à l’Île-du-Prince-Édouard, mais aucune hospitalisation en lien avec le coronavirus.

Selon les plus récentes données provinciales, 83 % des personnes admissibles à un vaccin contre la COVID-19 sont entièrement vaccinées à l’Île-du-Prince-Édouard, et 92 % des résidents admissibles ont reçu au moins une dose.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux individus de 12 ans et plus.