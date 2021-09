Neuvième samedi de manifestation en France contre le passeport sanitaire

Un peu partout à travers le pays, ces travailleurs sont venus grossir les rangs des cortèges pour dénoncer cette mesure, qui leur sera imposée à partir de mercredi prochain, sous peine de suspension.

Environ 170 000 protestataires étaient attendus dans toute la France, a précisé une source policière. Le ministère de l'Intérieur a finalement fait état de 121 000 personnes, dont 19 000 à Paris. Il avait compté 140 000 manifestants samedi dernier et 165 000 la semaine précédente.

Et ce samedi, selon les préfectures, ils étaient 1200 à Strasbourg, 1700 à Rennes et à Vannes, plus de 2000 à Lyon, 3000 à Montpellier et Nice, 2500 à Toulon et à peu près autant à Bordeaux.

Les manifestants sont une coalition hétérogène de personnes contre le vaccin, de gilets jaunes , de militants d'extrême droite ou, plus généralement, de personnes opposées au gouvernement.

Quelques incidents ont été signalés à Paris à la mi-journée autour des Champs-Élysées, où les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser des manifestants qui jetaient des projectiles. D'autres échauffourées ont opposé des gilets jaunes et la police dans l'après-midi.

Au total, trois policiers ont été légèrement blessés au cours de ces altercations et au moins 70 personnes ont été interpellées.

Des incidents ont aussi été rapportés à Toulouse.

Obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes, le passeport sanitaire a été étendu à l'accès aux hôpitaux, sauf urgences, aux bars, aux grands centres commerciaux et aux 1,8 million de salariés qui travaillent au contact du public.