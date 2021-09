Éclosion de COVID-19 aux T.N.-O. : l’élection du chef de la Nation Tłı̨chǫ reportée

Après avoir consulté les autorités sanitaires des T.N.-O., la registraire Gabrielle Mackenzie-Scott a déterminé qu'il n'est pas sécuritaire de mener des activités de vote ou pour les candidats de faire campagne en personne, peut-on lire dans une déclaration publiée par le gouvernement des Tłı̨chǫ sur Facebook.

Tous les échanges entre personnes, y compris les échanges de papier, doivent aussi être évités, est-il indiqué.

La sécurité des citoyens et du personnel de Tłı̨chǫ est de la plus haute importance et il n'est actuellement pas sûr de procéder aux activités électorales comme prévu.

Une citation de :Extrait du communiqué