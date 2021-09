Pérou : mort en prison d’Abimael Guzman, fondateur du Sentier lumineux

Le docteur Abimael Guzman est mort. Son épouse a été informée et a demandé sa dépouille aux autorités , a déclaré Me Alfredo Crespo.

L'ex-dirigeant maoïste, incarcéré depuis 1992, purgeait une peine de prison à perpétuité à la suite de deux condamnations en 2006 et en 2018. Il avait été hospitalisé en juillet.

Dans un communiqué, les autorités pénitentiaires péruviennes ont précisé que son décès, lié à une aggravation de son état de santé , était survenu à 6 h 40 au centre pénitentiaire de haute sécurité de la base navale de Callao, près de Lima.

Le guérillero et ses lieutenants avaient été arrêtés à Lima en 1992 sous la présidence d'Alberto Fujimori (1990-2000), qui avait lancé une féroce répression contre le mouvement.

L'ancien professeur de philosophie portait la responsabilité d'un des conflits les plus sanglants d'Amérique latine, qui a secoué le Pérou de 1980 à 2000, et fait plus de 70 000 morts et disparus, selon la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR).