Une femme de 76 ans grièvement blessée à la suite d’une violente agression sexuelle

La police indique avoir reçu un appel du centre de soins où résidait la victime jeudi matin. Les enquêteurs croient que l'agression s’est produite entre mardi après-midi et jeudi matin.

Selon la police, la femme se rendait souvent au parc Cathedral, près des rues Dunsmuir et Richards au centre-ville de Vancouver, et il est possible qu'elle se soit trouvée dans le secteur avant ou après l'agression.

Le suspect est un homme blanc de 35 à 40 ans, à la carrure trapue, selon la description de la police. Il a des cheveux bruns clairs à foncés et une barbe courte. Selon la police, ses yeux sont espacés et son cou est court et il portait une veste noire ou bleu marine.

La victime, qui se déplace en fauteuil roulant motorisé, a subi d'importantes contusions [...] sur le visage, selon l'agente Tania Visintin de la police de Vancouver. En raison de l'étendue de ses blessures, elle n'a pas été en mesure de nous dire exactement ce qui s'est passé".

C'est un cas choquant, et les blessures de la victime sont parmi les pires que nous ayons vues , a ajouté Tania Visintin.

La police demande à toute personne ayant des informations sur ce crime, ou toute personne ayant vu une femme âgée en fauteuil roulant avec des contusions au visage entre le 7 et le 9 septembre d’appeler les enquêteurs au 604-717-0602.