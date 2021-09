Commémorations du 11 septembre à la résidence de l’ambassadeur des États-Unis à Ottawa

Une cérémonie sobre et empreinte d’émotion s’est déroulée samedi matin à la résidence de l’ambassadeur des États-Unis à Ottawa pour commémorer la tragédie du 11 septembre 2001.

Il était 8 h 40 quand les hymnes nationaux du Canada et des États-Unis ont résonné. Parmi les invités, il y avait les ambassadeurs de nombreux pays ayant perdu des concitoyens, il y a 20 ans, lors des attentats qui ont changé le monde.

Les hymnes nationaux du Canada et des États-Unis ont tour à tour retenti lors de la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Des représentants de la défense et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) étaient également de la cérémonie, vêtus de l’uniforme de circonstance.

Quelques familles de victimes se sont aussi réunies afin de rendre hommage aux disparus.

Georgiana McLennan était présente lors de la cérémonie à Ottawa pour rendre hommage à son gendre qui a perdu la vie lors des attentats du 11 septembre 2001. Photo : Radio-Canada

Georgiana McLennan a perdu son gendre lors des attentats du 11 septembre 2001. Il était à New York pour des raisons d'affaires quand les tours du World Trade Center ont été attaquées. Le Canadien attendait un enfant avec sa fille, raconte-t-elle.

« Toute notre famille a été affectée. [...] Ma fille et lui étaient ensemble depuis 13 ans. Il était comme un grand frère pour mes deux autres filles et comme un enfant pour nous », a partagé Mme McLennan, qui pendant 15 ans, chaque 11 septembre, allait se recueillir à New York en mémoire de son gendre.

« C’est toujours tragique quand quelqu’un meurt d’un cancer ou d’un accident, mais dans ce cas-ci c’est une tout autre chose », a-t-elle ajouté.

La contribution du Canada saluée

Le Chargé d'affaires au Canada à l'ambassade américaine, Arnold Chacon, a remercié à plusieurs reprises le Canada pour son soutien, le jour des attentats, mais aussi durant les années qui ont suivi.

Le Chargé d'affaires au Canada à l'ambassade américaine, Arnold Chacon. Photo : Radio-Canada

Les Canadiens ont ouvert leur maison et leur cœur. Merci ! , a déclaré le diplomate de l'administration Biden à Ottawa.

Ce dernier n’a pas manqué de remercier le Canada pour ses sacrifices , en Afghanistan.

Le sénateur du Canada George Furey, a tenu lui aussi à prononcer quelques mots rappelant que le monde n’est plus le même depuis les attentats.

Il y a 20 ans, les événements de cette journée se sont gravés dans l’histoire et ont changé le monde dans lequel nous vivons , a-t-il dit.

Au cours de la cérémonie, les drapeaux qui ont flotté au vent lors de la cérémonie à Ottawa, il y deux décennies, ont été offerts symboliquement à l’ambassade américaine.

Des représentants d'une trentaine de pays se sont recueillis à Ottawa.

Avec les informations de Fiona Collienne et CBC