Charles Paquet fébrile avant une coupe du monde en République tchèque

L'athlète de 23 ans veut tirer avantage du parcours de vélo particulièrement difficile pour se distinguer.

Je suis super excité de courir ici. Le parcours à vélo est très difficile, mais qui a l’air super le fun. J’ai hâte de voir ça demain pour la course , lance le Port-Cartois, maintenant installée à Québec où il s’entraîne avec le Rouge et Or.

Charles Paquet a pour objectif de terminer dans le top 8 de cette coupe du monde et espère que sa préparation des derniers mois le servira bien demain.

Cette année ça a été un peu plus difficile avec les courses. C’était au jour le jour pour planifier le calendrier. Je suis resté au Québec pendant les dernières semaines et j’ai fait des coupes du Québec pour me préparer et des courses d'entraînement. Ça faisait du bien de ressortir et revivre les courses de triathlon , explique l’athlète.

Charles Paquet prendra ensuite la route de l'Allemagne où il compétitionnera au triathlon de la série mondiale à Hambourg qui regroupe l’élite mondiale du sport.

Plus tôt cette saison, le triathlonien a participé à des coupes du monde en Italie et au Mexique.