La sortie du nouveau Mad Max repoussée à 2024

Associated Press

Associated Press

L’antépisode de Mad Max: Fury Road, intitulé Furiosa, n'arrivera pas de sitôt en salle. La date de sortie du film a été repoussée d'un an, au 24 mai 2024, a annoncé Warner Bros. vendredi.

Furiosa a été coécrit et sera mis en scène par George Miller, réalisateur de tous les chapitres de la saga d’action post-apocalyptique qui s’est entamée en 1979 avec Mad Max. Le projet est présenté comme la plus grande production australienne de tous les temps.

La vedette de la populaire minisérie Netflix The Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy, devrait jouer le rôle principal, que Charlize Theron avait assuré dans Fury Road. L’Australien Chris Hemsworth, alias Thor dans l’univers Marvel, et Yahya Abdul-Mateen II, qu’on verra bientôt dans The Matrix Resurrections, sont également de la partie.

Les raisons de ce report n’ont pas été précisées. Au printemps dernier, Miller avait déclaré « qu’il y avait beaucoup d'éléments à tourner », puisque Furiosa se déroule sur plusieurs années, tandis que le film précédent racontait une histoire s'étalant sur quelques jours seulement.

Sorti en 2016, Mad Max: Fury Road s’est avéré un immense succès critique et commercial. Le film a récolté 375 millions de dollars en recettes à travers le monde et empoché six Oscars.