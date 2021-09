« Je ne voulais pas qu’elle mente », soutient Justin Trudeau

Dans un extrait publié samedi matin par le quotidien Globe and Mail de son livre intitulé Indian in the Cabinet, Speaking Truth to Power, Mme Wilson-Raybould affirme que Justin Trudeau lui aurait suggéré à mots couverts de nier avoir subi des pressions indues afin qu'elle évite un procès à la firme d'ingénierie SNC-Lavalin.

Je savais ce qu'il me demandait, en réalité, ce qu'il voulait dire. À ce moment précis, j'ai su qu'il voulait que je mente , écrit Mme Wilson-Raybould dans ses mémoires politiques, décrivant un échange privé avec M. Trudeau dans les jours qui avaient suivi la publication d'un article selon lequel l'entourage du premier ministre avait tenté de faire pression sur elle.

Dans l'extrait d'un peu plus de 3000 mots, elle relate également la manière de parler agressive et condescendante de Justin Trudeau après qu'il ait compris qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait .

Une version de l'histoire qu'a niée en bloc le chef libéral lors d'un point de presse, à Mississauga. Je ne voulais pas qu’elle mente , a-t-il laissé tomber, en anglais.

Ces allégations sont fausses. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait ou que je ferais. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral

Les gens savent qu'on a discuté longuement au cours des deux dernières années de tous ces enjeux. Ça a été discuté et étudié longuement même avant la dernière élection [en 2019] , a-t-il rappelé. Quand on veut faire de grandes choses, c'est sûr qu'on finit par accumuler le poids de certaines décisions, de certaines réalités.

Le chef conservateur a été appelé à réagir lui aussi samedi aux allégations formulées par Jody Wilson-Raybould. Les Canadiens méritent mieux. J'ai beaucoup de respect pour Mme Wilson-Raybould. Et la situation avec le scandale SNC-Lavalin est un autre exemple d'un gouvernement sans éthique , a dit Erin O'Toole, qui en a profité pour rappeler sa promesse d'adopter des lois sur l'éthique plus sévères.

Pour Jagmeet Singh, ce qui ressort de l'extrait partagé par Mme Wilson-Raybould, c'est son courage. L’histoire de Jody Wilson-Raybould, c’est l’histoire d’une femme forte qui partage sa vérité , a déclaré le chef néo-démocrate. C’est important de le faire. Et je veux saluer le courage de partager son histoire, je reconnais comment c’est difficile et comment c’est important pour les femmes et pour tout le monde.

Jody Wilson-Raybould a été élue sous la bannière libérale dans la circonscription de Vancouver Granville en 2015. Elle est devenue députée indépendante en avril 2019, après son exclusion du caucus libéral. La même année, elle a été réélue comme indépendante dans sa circonscription. Elle ne fait pas actuellement campagne pour sa réélection.