COVID-19 : des pédiatres de Calgary craignent que plus d’enfants tombent malades

Des pédiatres de Calgary craignent qu’un plus grand nombre d’enfants présentent des formes graves de la COVID-19, en raison de l'augmentation de la transmission communautaire.

Selon les données du ministère de la Santé de vendredi, 12 enfants de moins de 18 ans sont hospitalisés, dont 3 sont aux soins intensifs.

Plus la propagation au sein de la communauté est importante, plus le nombre d'enfants très malades qui se retrouvent hospitalisés ou aux soins intensifs sera élevé , explique la Dre Michelle Bailey, pédiatre à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta et présidente du service de pédiatrie de l'Association médicale de l'Alberta.

Selon elle, il faut prendre des mesures pour freiner la transmission communautaire afin d'éviter que davantage d'enfants ne tombent malades.

Selon le Dr Stephen Freedman, pédiatre urgentologue à l’Hôpital pour enfants de l'Alberta et professeur de pédiatrie et de médecine d'urgence à l'Université de Calgary, le nombre d'infections augmente presque quotidiennement.

Il indique qu’en moyenne, trois enfants reçoivent un diagnostic de COVID-19 par jour à l’Hôpital pour enfants de l'Alberta.

Même si les enfants sont moins susceptibles d'être hospitalisés ou de se retrouver aux soins intensifs, le Dr Stephen Freedman estime que le problème est plus vaste.

Il s'agit de la taille de l'iceberg. Plus l'iceberg est grand, plus la partie émergée de l'iceberg qui flotte au-dessus de l'eau est grande, explique-t-il. Et si l'iceberg est le nombre d'enfants infectés à la COVID-19, nous verrons davantage d'enfants gravement malades. Il n'y a aucun doute là-dessus , a-t-il affirmé.

Par ailleurs, selon le Dr Freedman , les services d'urgence sont déjà très occupés à cette période de l'année et les ressources du système de santé sont mises à rude épreuve, y compris celles des hôpitaux pédiatriques.