Portes ouvertes sur la microdistillerie Alpha Tango de Val-d’Or

En Abitibi-Témiscamingue, les Spiritueux Alpha Tango de Val-d'Or invite la population à visiter ses installations.

Les producteurs souhaitent ainsi avoir le soutien des citoyens en signant une pétition qui réclame l'équité entre les distilleries et les autres producteurs d'alcool au Québec.

Le fondateur de Spiritueux Alpha Tango, Alex Gaudreault, trouve injuste la taxe de 52 % qu'il doit payer au gouvernement.

À chaque fois qu'on vend une bouteille dans notre boutique ici, l'État n'a aucun mot à dire, mais on doit quand même renvoyer 52 % du prix de la bouteille à l'État. C'est une inégalité versus les cidreries, les microbrasseries et les vignobles qui n'ont pas à faire cette démarche-là. Une citation de :Alex Gaudreault

Une taxe qui pèse lourd sur les finances de son entreprise.

Pour notre première année d'exploitation qui va se terminer au mois de décembre, ça va être quelques centaines de milliers de dollars qu'on va avoir dû retourner à l'État avec cette taxe-là pour des ventes qu'on a effectuées dans notre boutique ici. Donc je vous laisse deviner qu’est-ce qu’on aurait pu faire avec exemple 200 000 $. On aurait où engager des gens, faire des plans d'expansion, acheter de l'équipement, travailler sur des plans d'exportation. Au final, c'est beaucoup de sous pour notre première année d'exploitation dont on est privé. C’est un petit peu frustrant quand on voit d'autres industries dans le milieu de l'alcool qui n'ont pas ces restrictions-là , raconte Alex Gaudreault.

La pétition réclamant le rétablissement de l'équité entre les distilleries et les autres producteurs d'alcool a déjà recueilli plus de 3600 signatures.

Elle sera déposée à l'Assemblée nationale cet automne par la députée Émilise Lessard-Therrien de Québec solidaire.