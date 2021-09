Une hausse d’inscriptions force un remaniement d’horaires à l’école secondaire de Matane

Il s'agit d'un phénomène rare, mais qui n'est pas hors du commun, selon le directeur de l'école secondaire de Matane, Pascal Demers. L'arrivée de nouveaux élèves, à quelques jours de la rentrée, a créé un déséquilibre au sein des groupes.

Habituellement, quand on est en juin, avec les prévisions d’élèves, on a toujours une trentaine d’élèves de moins, ce qui fait que les groupes sont faciles à équilibrer. Là, c’est le contraire qui est arrivé. On a vingt élèves de plus que prévu et on a eu plusieurs inscriptions après la rentrée , explique-t-il.

M. Demers indique que ces nouveaux élèves proviennent notamment de Trois-Rivières, de Rimouski et de Rivière-du-Loup. Des déménagements et des changements de garde ont eu raison de cette hausse d'inscriptions.

Le directeur de la polyvalente de Matane, Pascal Demers (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il ajoute que, dans les dernières semaines, certains groupes rassemblaient 10 élèves, alors que d’autres pouvaient en compter près de 36. Plusieurs élèves n’avaient également pas accès aux cours qui permettent l'inscription à des programmes particuliers au cégep.

Depuis le début de l’année, on essayait d’arranger la situation, mais force est d’admettre qu’on a été obligé de rebrasser les cartes pour refaire de nouveaux horaires. Une citation de :Pascal Demers, directeur de l'école secondaire de Matane

Le directeur estime que la majorité des quelques 870 élèves recevront un nouvel horaire en raison de l'effet domino que ces changements de cours et de groupes occasionnent.

Le personnel enseignant consulté dans la démarche

La modification des horaires a été faite en concertation avec les enseignants qui sont touchés par ces changements.

Ça fait une semaine que l’équipe-école sait qu’il y avait un remaniement qui s’en venait. Tout au long de la semaine, les enseignants ont participé à la recherche de solutions , affirme Pascal Demers.

Ce n’était pas de gaieté de cœur, mais toute l’équipe-école comprenait que c’était nécessaire. Une citation de :Pascal Demers, directeur de l'école secondaire de Matane

L'enseignant en adaptation scolaire à l'école secondaire de Matane et représentant du secteur de la Matanie du Syndicat de l'enseignement de la région de La Mitis (SERM), Nicolas Fournier, souligne que les enseignants n'étaient pas surpris de ce remaniement d'horaires.

On le savait que ça s'en venait parce qu'il y avait beaucoup de problématiques du côté des horaires. C'était une question de temps. C'est certain que ça demande beaucoup d'adaptation et d'ajustement pour les enseignants, mais comme à l'habitude, tous seront prêts à relever ce nouveau défi , lance-t-il.

Ce n'était pas une démarche qui était souhaitable, mais pour le bon déroulement de l'année scolaire, c'était la solution à faire. Une citation de :Nicolas Fournier, enseignant et représentant du SERM

Les enseignants ont été consultés dans la démarche (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il précise que la grande majorité des quelques 70 enseignants subiront une modification d'horaire.

Tous les responsables de cours vont changer, on a déjà un début de matière de donnée, donc il va y avoir beaucoup d'adaptation. Ça crée forcément de l'anxiété auprès de nos élèves, ça en crée aussi auprès de nos enseignants , avance M. Fournier.

Nicolas Fournier mentionne que ce changement doit être perçu comme un nouveau départ, une nouvelle rentrée scolaire.

Un changement rapide

Pascal Demers soutient que la modification des horaires s'est faite rapidement pour diminuer le stress que peut causer ce changement pour les élèves, mais aussi pour permettre à ceux qui n'avaient pas accès à un cours nécessaire pour leur admission au cégep de ne pas être trop en retard dans les apprentissages.

Le personnel sera présent lundi, lors de la distribution des nouveaux horaires, pour répondre aux questions des élèves. Le nouvel horaire entrera en vigueur mardi prochain.