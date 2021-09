La route a fait 7 morts cet été en Abitibi–Témiscamingue–Nord-du-Québec

C'est ce qui ressort du bilan routier de la saison estivale dressé par la Sûreté du Québec.

Dans la province, les accidents de la route ont fait 68 morts du 24 juin au 6 septembre.

Toujours dans la région, les policiers ont remis plus de 3500 constats d'infraction liés à la vitesse excessive, considérée comme la première cause des accidents mortels.

Durant la même période, 89 conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec des facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, contre 122 en 2020.

Une collision mortelle c'est toujours une de trop. Une citation de :Hugues Beaulieu

Le bilan qu'on en fait c'est que c'est le comportement humain qu'on doit changer. Les gens doivent comprendre que la vitesse, les distractions, les conduites avec les capacités affaiblies, ça cause des décès et des collisions avec des blessures graves et ça nous dit qu'on doit continuer à travailler très fort sur le réseau routier pour améliorer tout ça , explique le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

Plus de 230 constats d'infraction ont été remis pour le non-port de la ceinture de sécurité et le cellulaire au volant.