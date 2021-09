11 Septembre : 20 ans après, le monde entier se souvient

EN DIRECT – Vingt ans après les attentats du 11 septembre qui ont frappé la ville de New York, ainsi que le Pentagone et la Pennsylvanie, les États-Unis commémorent cette journée de 2001 avec une série d'événements.

Sur ICI RDI, Céline Galipeau anime une émission spéciale de 8 h à midi autour des trois cérémonies américaines et conviera plusieurs invités à partager leurs témoignages et faire le bilan des événements, deux décennies plus tard.

Chaque année, depuis 2001, des commémorations sont organisées le 11 septembre aux États-Unis, mais cette fois-ci, elles prennent une importance particulière 20 ans après ce que beaucoup considèrent comme un tournant dans l'histoire américaine, un jour qui a donné aux Américains un sentiment de vulnérabilité et a profondément influencé l’échiquier géopolitique international.

Les commémorations interviennent cette année peu après la fin de la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan, lancée il y a une vingtaine d'années pour cibler l'organisation terroriste islamique Al-Qaïda qui a perpétré les attaques.

Alors que bon nombre de cérémonies se dérouleront à New York et dans ses environs, des Américains à travers tout le pays ont prévu des événements pour honorer la mémoire des victimes des attaques et adresser des messages pédagogiques à la population.