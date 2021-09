Des microdistilleries ouvrent leurs portes au public pour réclamer plus d’équité

Samedi, plusieurs microdistilleries de la région ouvrent leurs portes au public. Leur but est de faire découvrir leur travail à la population et de réclamer plus d'équité au gouvernement en invitant les visiteurs à signer une pétition. René Bougie, président-directeur général de la Distillerie B, était au micro de Vivement le retour pour expliquer cette initiative.

Nous, en tant que producteurs artisanaux d’alcool, on veut faire part aux gens des injustices que vit notre secteur d’activité, souligne-t-il. Il y a des choses qui n’ont pas de bon sang, qui datent de la prohibition, qui sont encore présentes dans la législation.

Il mentionne par exemple l’accès au marché public. On ne peut pas aller vendre les produits que l’on fait dans les diverses foires où on est déjà présents pour vendre nos autres produits comme nos hydromels et nos miels, mais on ne peut même pas apporter notre gin de miel ou nos autres spiritueux comme notre rhum alternatif. On n’a pas accès à ces marchés-là en raison de la loi.

À écouter aussi : L'entrevue avec René Bougie à Vivement le retour

Il déplore aussi de ne pas pouvoir vendre de bouteilles aux entreprises voisines.

Nous, à Kingsey Falls, on est en plein centre entre Drummondville, Sherbrooke et Victoriaville. Il y a plein de petits commerces et restaurants qui mettent en valeur les produits du terroir. Mais moi, je ne peux même pas leur vendre les bouteilles directement. Il faut que la SAQSociété des alcools du Québec vienne chercher les bouteilles à Kingsey Falls, qu’elle les remonte à Montréal pour ensuite les redescendre à Victoriaville.

On veut essayer de se donner les outils pour contribuer à l’économie de nos régions, et on se fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Une citation de :René Bougie, président-directeur général de la Distillerie B, par la Miellerie King

Les portes ouvertes sont ainsi un moyen d’inciter la population à signer une pétition demandant au ministère de l’Économie et de l’Innovation de venir en aide aux distilleries.

Ça fait longtemps qu’on se fait dire qu’il va y avoir des changements, que de grands chantiers s’en viennent, mais on a besoin d’actions maintenant , souligne M. Bougie. Ce sont des actions vraiment simples qui ne demandent pas d’investissement de la part du gouvernement et qui permettraient à plein de petits producteurs comme nous de participer encore plus activement au rayonnement de nos régions , conclut-il.

Liste des distilleries participantes à la journée portes ouvertes : Absintherie des Cantons, Granby

Cirka Distilleries, Montréal

Blue Pearl Distillerie, Montréal

Distillerie 1769, Montréal

Distillerie Alpha Tango, Val-d’Or

Distillerie Birster, Val-des-Sources

Distillerie Comont, Bedford

Distillerie Côte-des-Saints, Mirabel

Distillerie de Montréal, Montréal

Distillerie de Québec, Québec

Distillerie des 3 Lacs, Salaberry-de-Valleyfield

Distillerie des Appalaches

Distillerie des Marigots, Caplan

Distillerie du Fjord, Saint-David-de-Falardeau

Distillerie du Quai, Bécancour

Distillerie du St. Laurent, Rimouski

Distillerie Fils du Roy, St-Arsène

Distillerie Grand Dérangement, Saint-Jacques

Distillerie L&M, Trois-Rivières

Distillerie La Chaufferie, Granby

Distillerie La Manufacture, Sainte-Agathe-des-Monts

Distillerie la Société Secrète, Percé

Distillerie Lore & Legends, Lévis

Distillerie Mitis, Mont-Joli

Distillerie Noroi, Saint-Hyacinthe

Distillerie Ouskabé, Montréal

Distillerie Puyjalon, Havre-Saint-Pierre

Distillerie Stadaconé, Québec

Distillerie Ubald, Saint-Ubalde

Distillerie Vent du Nord, Baie-Comeau

Distillerie Wabasso, Trois-Rivières

Maison d’affinage Maurice Dufour, Baie-St-Paul

Miellerie King, Kingsey Falls

O’Dwyer Distillerie, Gaspé

Vice et Vertu Distilleries, St-Augustin-de-Desmaures