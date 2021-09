Une soixantaine de personnes se sont rassemblées vendredi soir devant l’hôtel de ville de Sherbrooke pour demander la libération du blogueur Raif Badawi. Il s’agissait de la 350 e vigile hebdomadaire consécutive organisée par son épouse Ensaf Haidar et un groupe de citoyens.

Rappelons que Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet pour avoir créé un forum en ligne qui critiquait son pays, l’Arabie saoudite. Il est emprisonné depuis juin 2012, et sa sentence devrait se terminer en février 2022.

Les vigiles vont continuer jusqu’à ce que Raif soit avec nous. Une citation de :Ensaf Haidar, femme de Raif Badawi et candidate pour le Bloc québécois

Pendant la soirée, plusieurs personnes se sont succédé pour rendre hommage au blogueur. Des participants ont aussi fait résonner 50 coups de tambour, pour symboliser les 50 premiers coups de fouet infligés à Raif Badawi.

Raif Badawi est emprisonné en Arabie saoudite depuis 2012. Photo : Radio-Canada

En entrevue avec Radio-Canada, Ensaf Haidar s’est dite touchée par la solidarité de ses concitoyens pendant toutes les vigiles.

C’est fou. 350, c’est beaucoup. Ils sont fidèles, ils sont patients, ils sont adorables. C’est ma famille. [...] Entre l’année 2013 et maintenant, j’ai trouvé ma famille, j’ai trouvé mes amis , a-t-elle souligné avec émotion. Installée à Sherbrooke en 2013, Ensaf Haidar a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2018 et est maintenant candidate pour le Bloc Québécois.

Le gouvernement a tergiversé

Yves François Blanchet a participé à la vigile. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, était présent à la vigile et s’est adressé aux journalistes en fin de soirée.

Il a notamment dénoncé ce qu’il considère être un manque d’action de la part du gouvernement.

La Chambre des communes du Canada a adopté à l’unanimité, incluant avec le vote des libéraux, incluant avec le vote du ministre de l’Immigration, incluant avec le vote du premier ministre du Canada, une motion demandant qu’on donne la citoyenneté à Raif Badawi afin qu’on puisse utiliser les services consulaires pour le sortir d’Arabie Saoudite pour l’amener au Québec, où il pourrait rejoindre sa famille .

Le gouvernement a tergiversé, inventé 1000 faux-fuyants, n’a rien fait. Là, on pourrait dire "il reste un peu plus de 20 semaines [avant sa libération], ce n’est pas grave, il va tougher. Mais non, parce que la condamnation inclut aussi 10 autres années pendant lesquelles Raif n’aura pas droit de quitter l’Arabie saoudite.

Je pense qu’on ne peut rien faire d’autre que de demander à tous les chefs des partis [...] de prendre un engagement solennel, sur l’honneur, d’assurer le retour de Raif Badawi au Québec dans les premières semaines suivant l’élection d’un tel gouvernement. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

En janvier, le Bloc québécois a fait adopter à l'unanimité à la Chambre des communes une motion réclamant d’accorder la citoyenneté canadienne à M. Badawi. En juin, une motion semblable déposée par la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a également été adoptée par le Sénat.