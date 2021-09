11 Septembre : l’unité est « notre plus grande force », dit Joe Biden dans une vidéo

C'est pour moi la leçon centrale du 11 Septembre. C'est que lorsque nous sommes les plus vulnérables [...], l'unité est notre plus grande force , déclare le président américain, filmé à la Maison-Blanche, dans un message d'un peu plus de six minutes.

Le président américain et son épouse, Jill, se rendent samedi sur les trois lieux emblématiques des attentats du 11 septembre 2001 : à New York, sur le site du Pentagone et en Pennsylvanie, où s'est écrasé un avion détourné par des djihadistes il y a 20 ans.

Mais il n'est pas prévu que le président, très critiqué pour sa gestion du retrait d'Afghanistan et qui peine à endiguer la pandémie de COVID-19, prenne la parole en public lors des cérémonies prévues.