Longue attente à la première journée du vote par anticipation à Winnipeg

À Winnipeg, au Centre St-Louis, un centre communautaire dans la circonscription de Saint-Boniface—Saint-Vital, certains électeurs ont dû attendre jusqu’à deux heures avant de pouvoir remplir leur bulletin de vote.

On pensait que ça allait être plaisant, mais ce n’est pas la fin du monde. C’est comme ça que ça marche , a lancé Gilbert Dorge, qui déplorait devoir être envahi par les guêpes pendant son attente, lorsque rencontré sur les lieux par Radio-Canada.

[Cette attente], c’est décevant pour ceux qui vivent avec un handicap , a renchéri Laurette Sarrasin.

À l’intérieur de l’édifice, seulement une station de vote était installée et un seul employé accueillait les électeurs.

Selon Élections Canada, les employés des bureaux de scrutin doivent s’habituer à leur tâche alors que c’était la première journée du vote par anticipation. Le processus électoral a aussi été ralenti par les mesures sanitaires.

Michel Boucher, superviseur de bureau de vote pour Élections Canada, met en garde les électeurs qui devront aussi s’armer de patience lors du jour du scrutin, le 20 septembre.

À cause de la distanciation, à cause de toutes ces choses-là, ça va être un petit peu plus long. Le jour du vote, on a de plus longues files d’attente normalement, mais on va s’occuper de tout le monde , soutient Michel Boucher.

L’organisme fédéral n’était pas en mesure d'indiquer combien d’électeurs se sont rendus aux urnes en ce vendredi pour voter à l’avance.

Le vote par anticipation se déroule jusqu’à lundi. Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 21 h.

Par ailleurs, ceux qui souhaiteraient pouvoir voter sans se rendre dans un bureau de vote ont jusqu’au mardi 14 septembre à 18 h pour faire une demande auprès d’Élection Canada, afin de voter par correspondance.

Avec les informations de Jérémie Bergeron