11 septembre 2001 : « Ce n’est pas un accident, on appelle ça du terrorisme »

Les deux tours du World Trade Center à New-York frappées par deux avions ont changé le visage de la planète, comme le rappellent des Fransaskois qui ont partagé leurs souvenirs.

J’ai vu l’autre avion qui est arrivé et qui a percuté la deuxième tour. Mon épouse était autour de moi et je lui ai dit : ça, ce n’est pas un accident. On appelle ca du terrorisme.

Une citation de :Claude Martel qui était le directeur de l’école Monseigneur de Laval à Regina