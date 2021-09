Les entreprises qui fourniront près de 90 000 lecteurs de dioxyde de carbone (CO 2 ) à être installés dans les écoles primaires et secondaires du Québec d'ici la fin décembre ont été choisies par le ministère de l’Éducation. Il s’agit de Honeywell, Nova Biomatique, Assek Technologie et Airthings.

Les quatre entreprises installeront donc des lecteurs de CO 2 dans 48 000 classes, mais également dans les cafétérias, les gymnases, les salles communes et les corridors des écoles de la province, ainsi qu'à l'extérieur de celles-ci. En plus du CO 2 , les appareils mesureront la température et l'humidité.

Dans le communiqué qu'il a publié vendredi soir pour annoncer la nouvelle, le gouvernement ne fait cependant pas part du montant qu’il devra débourser pour l’installation de ces lecteurs. Mais, selon les informations de Radio-Canada, cette somme devrait être de 76,4 millions de dollars.

Depuis l’automne dernier, en raison de la pandémie de COVID-19, l’opposition à l’Assemblée nationale a talonné le gouvernement de François Legault afin qu’il s’assure d’une ventilation adéquate dans les écoles pour éviter autant que possible les éclosions de la maladie.

Un rapport sur la ventilation dans les écoles produit par un groupe de 20 experts avait recommandé en janvier de ne pas équiper les classes d'appareils de ventilation et de purification d’air, notamment parce qu’ils pourraient brasser des gouttelettes contaminées en suspension dans l’air. Il suggérait plutôt d’aérer régulièrement les classes en ouvrant les fenêtres et les portes plusieurs fois par jour.

Sous le feu des critiques dans ce dossier en raison de nombreuses irrégularités observées dans les tests de qualité de l’air réalisés dans les écoles, le gouvernement Legault avait finalement annoncé en mai qu'il allait doter les écoles de lecteurs de CO 2 et, le cas échéant, apporter les correctifs nécessaires pour assainir l'air ambiant.