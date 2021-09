Le nombre de cas quotidiens de COVID-19 continue d’augmenter dans le Nord de l’Ontario

Aucun décès n’a été enregistré vendredi.

Tous les bureaux de santé ont signalé au moins un nouveau cas, sauf ceux de North Bay-Parry Sound et du Timiskaming.

Nouveaux cas et cas actifs : Santé publique Sudbury et districts : 8, 44

Bureau de santé du district de Thunder Bay : 2, 14

Bureau de santé du Nord-Ouest : 4, 10

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound : 0, 25

Santé publique Algoma : 1, 12

Bureau de santé Porcupine : 1, 10

Service de santé du Timiskaming : 0, 0

La vaccination suit son cours. Près de 75 % de la population admissible au vaccin a reçu sa première dose, et 68,6 %, sa deuxième dose.

Un risque signalé

Santé publique Sudbury et districts signale une exposition possible à la COVID-19. Les personnes qui se trouvaient au restaurant East Side Mario's au 900, boulevard Lasalle le 6 septembre entre 16 h et 20 h pourraient avoir été exposées au coronavirus, mais le risque est faible.

Il est conseillé à toute personne présente à ce moment de suivre les directives de la santé publique. Plus d'informations à ce sujet se trouvent sur le site de Santé publique Sudbury et districts  (Nouvelle fenêtre) .

Les bureaux de santé souhaitent rappeler de suivre les mesures sanitaires, même de la part des personnes vaccinées, pour éviter la contamination.