Un débat électoral jeudi au Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière sera le théâtre d’un débat électoral la semaine prochaine. L’événement aura lieu jeudi à 19 h 30 et réunira sur une même tribune les candidats de cinq partis politiques.

Stéphane Bégin (Parti libéral du Canada), Louise Gravel (Parti conservateur du Canada), Mario Simard (Bloc québécois), Marieve Ruel (Nouveau Parti démocratique) et Line Wallace Bélanger (Parti Rhinocéros) croiseront le fer. La candidate du Parti Vert du Canada, Marie-Josée Yelle, n’a pas encore confirmé sa présence.

Le débat, organisé par l’Association générale étudiante du Cégep de Jonquière et son comité politique, aura lieu à la salle François-Brassard. Les échanges seront captés par des étudiants d’Art et technologie des médias (ATM) et diffusés en direct sur Facebook. Le public est invité à y assister gratuitement.

Jeudi, un événement semblable a eu lieu au Cégep de Chicoutimi. Les candidats des cinq principaux partis politiques ont répondu aux questions des étudiants de deux cours de science politique pendant deux heures. L’activité a permis à Richard Martel (PCC), Jean Duplain (PLC), Julie Bouchard (BQ), Jimmy Voyer (PPC) et Ismaël Raymond (NPD) de s’exprimer au sujet d’enjeux comme les langues officielles, les changements climatiques, les droits des communautés autochtones et l’immigration.