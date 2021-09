Des locataires inquiets du remplacement d’immeubles à appartements

Une locataire d’un immeuble de logements abordables situé dans le quartier Birch Cliff de Toronto craint d'être évincée de son logement pour que l'édifice soit démoli et remplacé par un autre dont les loyers seront plus élevés. Les propriétaires et la Ville se veulent rassurants, mais la mère de famille demeure inquiète et des spécialistes expliquent en quoi ses craintes sont justifiées.