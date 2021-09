Peur, impuissance et incrédulité : une agente de bord se souvient du 11 Septembre

C’est une journée qui a changé le cours de mon existence.

Originaire du Québec, Louise Thériault a vécu 8 ans à New York. En 1998, elle a décidé d’accepter un emploi comme agente de bord pour United Airlines. Mais jamais elle n’aurait pu imaginer être aussi proche d’événements comme ceux du 11 septembre 2001.

Louise Thériault était agente de bord basée à New York pour la compagnie aérienne United Airlines entre 1998 à 2004. Photo : Louise Thériault

C’était tout simplement inimaginable. Je croyais que je rêvais… c’était impossible dans ma tête, se souvient-elle.

Louise Thériault devait commencer sa deuxième journée de travail sur trois. Elle avait fait un vol de New York à Denver, au Colorado, le 10 septembre. Le lendemain, elle devait continuer jusqu’à Portland, en Oregon.

Mon conjoint pilote m’a appelé et m’a dit d’allumer la télévision. Il m’a dit que ma vie ne serait jamais plus la même. Une citation de :Louise Thériault

Mais son vol n’a jamais décollé.

Le matin du 11 septembre, je me suis réveillée à cause du téléphone de l’hôtel. C’était mon conjoint de l’époque, qui était pilote pour United Airlines, raconte-t-elle. C’est là qu’il m’a expliqué qu’un avion d'American Airlines avait frappé une des tours du World Trade Center, et qu’un avion d'United Airlines - ma compagnie - avait frappé la deuxième tour.

Une communauté créée à Denver

Quand j’ai compris ce qu’il se passait, je me suis précipitée vers le lobby de l’hôtel pour trouver d’autres agents de bord, dit-elle, avec de l’émotion dans sa voix.

Une fois arrivée au foyer de l’hôtel, elle a demandé la liste des agents de bord et des pilotes qui y étaient.

Je me souviens de l’esprit de communauté qu’on a partagé ensemble - à se tenir, à recevoir les noms de nos collègues décédés, toujours dans l’attente. Une citation de :Louise Thériault

En tout, ils étaient 18 membres d’équipage d'United et d'American Airlines. Ensemble, ils ont pleuré, ils se sont aidés, impuissants, en attendant les prochaines étapes pour retourner chez eux.

Ces gens-là, c'est grâce à eux que j'ai survécu. Du matin au soir, nous étions liés les uns aux autres. On était complètement impuissants, on ne savait pas quoi faire, on ne croyait pas que c’était vrai. Mais on était ensemble et cela nous a permis de ne pas devenir fous, raconte Mme Thériault.

Un retour sans mots à New York

Et ce soutien était nécessaire puisque le chemin du retour s’annonçait long pour l’ancienne agente de bord. Les aéroports étaient fermés et tous les modes de transport possibles, comme les véhicules de location et les autobus, se sont loués très rapidement.

Mais quatre jours plus tard, grâce à son ordinateur portable, Louise Thériault a su qu’un vol devait faire le trajet de Denver à New York. Elle s’est rendue à l’aéroport presque aussitôt pour donner son nom pour travailler pendant le vol.

Bien qu’elle avait peur de retourner dans les airs, Louise Thériault voulait faire face à ses craintes le plus tôt possible. Plus que tout, elle voulait rentrer à New York, retrouver son entourage et retrouver sa ville en deuil.

Je me souviendrai toujours de ce vol de Denver à New York. Personne n’a dit un mot pendant toute la durée du vol, qui est d’environ trois heures et demie, rappelle-t-elle. Le vol s’est fait dans le silence le plus complet, avec certains qui pleuraient aussi.

Et en survolant New York, tout le monde avait les yeux rivés sur le terrain.

Il y avait encore de la fumée autour des tours du World Trade quand on est arrivé. Ça a pris des semaines avant que la fumée disparaisse du site, explique-t-elle.

Une vie marquée pour toujours

Aujourd’hui, Louise Thériault est de retour au Québec et travaille comme conférencière, auteure et thérapeute en relations d’aide. Mais 20 ans plus tard, les souvenirs et les leçons du 11 Septembre demeurent.

Louise Thériault habite maintenant au Québec et travaille comme conférencière, auteure et thérapeute en relations d'aide. Photo : Louise Thériault

Ce que je retiens principalement, c’est qu’on est vulnérable à des attaques comme ça; et que depuis, je ne trouve pas que la planète va bien , partage-t-elle.

Louise Thériault compare les événements du 11 septembre 2001 à ce qu’elle a vécu en mars 2020, avec l’arrivée de la pandémie au Canada.

Aujourd’hui, je ne vis pas en fonction de mes peurs… mais je dois quand même vivre en fonction d’une réalité. Une citation de :Louise Thériault

Pour moi, ça a été la même incrédulité. Je me suis dit : "Une pandémie, c’est possible, ce n’est pas juste dans les films. Nous ne sommes pas à l'abri de ça” , souligne-t-elle.

Aujourd’hui, 20 ans plus tard, Louise Thériault ne vit pourtant pas dans la peur de tels événements. Mais ayant vécu le 11 Septembre de si près, elle sait qu’ils sont toutefois toujours possibles.

Tous les 11 septembre, je suis touchée et j’ai besoin de parler, dit-elle. Je me souviens que c’est arrivé… et que malheureusement, ça pourrait arriver à nouveau.

Avec la collaboration de Stella Dupuy