Les évictions commencent au campement de personnes sans-abri du parc Crab, à Vancouver

Pourquoi ils veulent nous évincer, on va s’en aller où? se demande l’un d’entre eux, Marco. Je vais m’en aller où si je pars d’ici? J’ai pas de place, j’irai pas coucher sur la rue.

La Commission des parcs de Vancouver a ordonné plus tôt cette semaine le dégagement des lieux.

Mais selon Fiona York, qui se décrit comme porte-parole du campement, il n’y a pas assez de logements disponibles pour loger tous les résidents.

Certains immeubles achetés au temps [du campement] du parc Strathcona ne sont pas encore ouverts, affirme-t-elle. Pourquoi ne pas laisser les gens rester ici, où ils ont trouvé sécurité et vie de communauté, en attendant que ces immeubles soient prêts?

Le ministre provincial du Logement, David Eby, a indiqué de son côté, lors d’un point de presse, qu’il y avait suffisamment de logements disponibles pour accueillir tous les occupants actuels du parc.

Je comprends que la Commission des parcs va de l’avant avec la relocalisation des personnes de ce site, dit-il. Selon notre entente avec la Commission et la Ville de Vancouver, nous devons nous assurer qu’il y a des logements adéquats, et il y en a.

L’entente a été signée alors qu’était toujours en place le village de tente du parc Strathcona, qui a abrité jusqu’à plusieurs centaines de personnes à la fois et qui a été démantelé pour de bon le 30 avril dernier.

Relocalisation dans des refuges?

La plupart des résidents de ce campement ont été relogés dans des logements sociaux, mais Fiona York affirme qu’une soixantaine d’entre eux se sont par la suite rendus au parc Crab.

Selon David Eby, il y a une trentaine de personnes qui s’y trouvent toujours. Une dizaine de personnes sans-abri, toujours selon le ministre, ont accepté une offre de logement dans la dernière semaine.

Des employés de la Commission des parcs de Vancouver nettoient un secteur du parc Crab le 9 septembre 2021. Photo : Radio-Canada

Fiona York affirme toutefois qu’on a seulement offert des places en refuge aux occupants du campement, et non de véritables logements. Pour beaucoup de raisons, les gens décident que les refuges ne leur sont pas convenables , dit-elle, citant des lacunes en matière de sécurité, la présence de couvre-feux et le manque d’entreposage et d’un sentiment de communauté.

Le ministre Eby affirme que les offres faites aux occupants sont appropriées et que les endroits proposés offrent des repas et donnent à tous un certain niveau d’intimité .

Ce ne sont pas des logements de qualité inférieure , dit-il.

Marco ne compte pas quitter sa tente et déménager ailleurs. Personne va toucher à rien, personne va toucher à mes affaires, je vous le promets , lance-t-il.

Avec des informations d’Amélia MachHour