COVID-19 : les hospitalisations continuent d’augmenter en Alberta

Au cours des dernières 24 heures, le nombre de personnes aux soins intensifs est passé de 154 à 169.

Selon le ministère de la Santé, 12 enfants de moins de 18 ans font partie des personnes hospitalisées et 3 d'entre eux sont aux soins intensifs.

Avec 1473 nouveaux cas recensés, le nombre de cas actifs est désormais de 16 625. Les zones de Calgary et Edmonton représentent, à elles deux, plus de la moitié des cas actifs.

Par ailleurs, 10 décès de plus ont été rapportés par les autorités sanitaires, ce qui porte à 2444 le nombre de morts depuis le début de la pandémie.

Concernant la vaccination, 78,9 % des Albertains de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 70,9 % des Albertains de 12 ans et plus sont complètement immunisés.