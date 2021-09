Sudbury fête le retour du Festival Boréal

Les 10 et 11 septembre 2021, l'amphithéâtre Grace Hartman du parc Bell accueillera les têtes d’affiche Dan Mangan et Jeremy Dutcher, ainsi que Tanika Charles, OKAN, Cindy Doire, Reney Ray, Dany Laj & The Looks, Frank Deresti et The Lake Effect.

Ça fait depuis le 6 mars 2020 qu’on n’a pas joué, j’ai peur d’oublier les paroles de mes chansons! Une citation de :Dany Laj du groupe Dany Laj & The Looks

C’est pas évident, on est habitués à jouer, mais là c’est comme rembarquer sur un bicycle à gaz sans savoir comment le partir… on va voir si le bicycle à gaz marche ce soir , raconte Dany Laj, qui donne son dernier spectacle avant de quitter Sudbury en direction de Montréal.

L’année dernière, le festival avait été possible grâce à une formule en voiture. Les participants avaient accès aux spectacles de leurs voitures, un peu comme dans un cinéparc.

C’est super d’être de retour, j’ai très hâte de ramener de la musique, en présentiel, dans la communauté , dit la directrice du festival, Krishna Patel.

La nouvelle directrice du Festival Boréal, Krishna Patel, a hâte de retrouver la communauté sudburoise et les artistes. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Elle ajoute que malgré l’enthousiasme, les risques de la pandémie l’inquiètent : c’est aussi très stressant, nous ne voulons pas être responsables de contaminations à la COVID-19 .

Pour y participer, il faut être entièrement vacciné contre la COVID-19, à moins d'avoir une exemption médicale. Les détenteurs de billets qui ne peuvent pas être vaccinés doivent avoir un résultat négatif de test de dépistage datant d'au plus 48 heures ou recevoir un test rapide à la porte avant d'être admis.

Ces règles s’appliquent aussi aux artistes, au personnel et aux bénévoles.

Avec les informations de Zacharie Routhier