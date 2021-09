L’alcoolisation fœtale chez les Inuit toujours stigmatisée, selon un rapport

Le rapport, rendu public jeudi, s’intéresse principalement à la perception du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) dans les communautés inuit et aux services offerts aux personnes qui en sont atteintes ainsi qu’à leur famille.

Le syndrome d’alcoolisation fœtale affecte chaque personne différemment [...] donc nous avons cherché à comprendre comment nous pouvons mieux soutenir ceux qui en souffrent , résume la présidente de l’organisme national pour femmes inuit Pauktuutit, Rebecca Kudloo.

Son association a travaillé avec l’agence autochtone de service-conseil Firelight Research pour recueillir les témoignages de 52 Inuit et fournisseurs de services dans trois communautés des T.N.-O., du Nunavut et du Nunavik ainsi que dans cinq villes du Sud.

Puisque [le SAF] est mal compris par le public et la plupart des fournisseurs de services [...], des personnes qui en souffrent sont parfois diagnostiquées à tort d’autres troubles, puis orientées vers des services qui ne sont pas nécessairement appropriés pour elles , peut-on lire dans le rapport. Ce dernier suggère d’ailleurs que les diagnostics enregistrés sont inférieurs au nombre réel de personnes atteintes.

Je pense que la stigmatisation persiste, mais plus nous informons les gens, plus ils auront une meilleure compréhension [du SAF] et donc ils obtiendront un meilleur soutien.

Une citation de :Rebecca Kudloo