Dolbeau-Mistassini aura un terrain multisport synthétique extérieur en 2023

L'annonce a d'abord été faite par la fondation lors du dévoilement vendredi d'un mini-terrain multisport à Shawinigan. La présidente de la fondation, Carmie Frassetti Saputo, a confirmé la construction d'un terrain à Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean, en 2023, dans un tout nouveau parc.

Un communiqué de la municipalité a aussi été émis. C’est une chance inouïe pour la Ville de Dolbeau-Mistassini d’avoir été sélectionnée comme partenaire de la Fondation Impact de Montréal pour l’implantation d’un terrain multisport synthétique, une infrastructure unique dans le nord du Lac-Saint-Jean. Nous sommes très reconnaissants et avons hâte de dévoiler tous les détails de ce projet qui s’inscrit encore une fois dans la volonté de la Ville de faire des saines habitudes de vie une priorité , a déclaré, dans le document, le maire Pascal Cloutier.

Le terrain inauguré à Shawinigan est de petite dimension, mais celui qui sera construit à Dolbeau-Mistassini sera bel et bien un terrain de grandeur standard pour jouer au soccer à 11 contre 11, a pu confirmer Radio-Canada.

Une conférence de presse pour officialiser le tout se déroulera au complexe sportif Desjardins le jeudi 16 septembre 2021 à 10 h 30.

Un terrain éclairé

La nouvelle avait évidemment de quoi réjouir le président du conseil d'administration de l'Association du soccer mineur de Dolbeau-Mistassini, Patrick Tropeano. Ici on l'accueille très bien. On est très heureux de cette excellente nouvelle. Ça fait longtemps qu'on demande à la Ville aussi d'avoir un terrain vraiment pour du 11 contre 11. J'ai su aussi qu'il va être éclairé. C'est vraiment quelque chose qui manquait ici à Dolbeau-Mistassini puis en fin de compte, ça va faire avancer le soccer. Ça va être plaisant pour les jeunes et pour toute la population aussi de Dolbeau-Mistassini , a-t-il commenté.

Évidemment le terrain sera utilisé pour d'autres sports, comme du football par exemple.

Patrick Tropeano a ajouté que ce terrain permettra d'allonger la saison à l'automne en ayant un terrain qui ne se dégradera pas comme un terrain naturel. Il sera également possible d'y jouer plus tôt au printemps. L'ajout de lumières rendra possible la présentation de matchs en soirée. Ceci sera particulièrement utile pour les équipes senior, a-t-il enchaîné.

Le 5e extérieur dans la région

Il y a actuellement quatre terrains du genre dans la région. Ils sont situés à l'Université du Québec à Chicoutimi, au Cégep de Jonquière, au parc Saint-Jacques à Arvida et au Collège d'Alma. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra compter sur son premier terrain règlementaire intérieur en juillet 2022, avec celui du stade de soccer intérieur actuellement en construction à Jonquière.

Ce nouveau terrain représente un ajout apprécié pour les autres clubs de la région, comme celui de Saguenay. C'est une très bonne nouvelle avec le club de Dolbeau-Mistassini qui grossit d'année en année , a félicité le directeur général du club Venturi de Saguenay, Maxime Pepin-Larocque.