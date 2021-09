Un couple est accusé après avoir tenté de voler un véhicule ayant un bébé à son bord

Un porte-parole du Service de police de Winnipeg, Jay Murray, a expliqué en conférence de presse, vendredi, qu’il ne veut pas donner d’information sur l’identité de l’enfant et qu'il n'indiquera pas, non plus, quel est le lien exact entre la propriétaire de la voiture et le bébé.

Certains accuseront les deux suspects et d'autres vont probablement pointer la propriétaire du véhicule. [...] Cette femme se sent probablement horriblement mal à propos de ce qui s'est passé. Une citation de :Jay Murray, porte-parole du service de police de Winnipeg

Tentative de fuite du couple suspect

L’événement s'est déroulé le 9 septembre en début d’après-midi dans un stationnement à l'intersection de l'avenue Carter et du chemin Pembina, selon la police.

La victime de la tentative de vol de voiture a été traînée et blessée par le couple, un homme de 38 ans et une femme de 34 ans. La victime n'a pas eu besoin de soins hospitaliers, selon Jay Murray.

La police pense que la victime a laissé brièvement l'enfant de sept mois à l'intérieur du véhicule pour aller chercher de l'eau, en laissant la clé dans le contact et les portes non verrouillées.

La femme du couple est alors entrée dans le véhicule et a tenté de partir à grande vitesse alors que l'enfant était à l’intérieur, explique Jay Murray.

La victime a été traînée lorsqu'elle a essayé d'arrêter le vol. La suspecte a ensuite conduit dangereusement autour du stationnement pour tenter de rattraper son copain, puis le véhicule est entré en collision avec un poteau et les suspects se sont enfuis.

Plusieurs témoins ont signalé l'événement rapidement, ce qui a permis aux policiers d’arrêter le couple suspect qui tentait de fuir à pied.

Le couple placé en détention provisoire

La femme de 34 ans a été accusée de vol qualifié, de séquestration, de conduite dangereuse, d’agression avec une arme et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

L’homme de 38 ans a été accusé de vol qualifié.