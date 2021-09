La rue Saint-François Nord fermée après une violente collision frontale

Une collision frontale violente a fait au moins deux blessés à l'intersection de la rue Saint-François Nord et du chemin du Sanctuaire, confirme le Service de police de Sherbrooke (SPS).

Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux de l'accident à 14 h 30.

Au moins deux personnes ont été transportées à l'hôpital par ambulance.

Vendredi après-midi, les policiers étaient toujours sur place pour rencontrer des témoins afin de déterminer les causes de l'accident. La rue Saint-François Nord est donc fermée entre l'autoroute 610 et le chemin du Sanctuaire jusqu'à nouvel ordre. Le SPS demande aux automobilistes d'éviter le secteur et de trouver une autre route.