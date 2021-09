Une huitième démission à l’hôpital de Roberval

Cette infirmière travaillait au département de médecine. Elle vient s'ajouter aux sept infirmières et infirmières auxiliaires qui ont récemment quitté leur emploi.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme six départs, soit aussi un de plus que la veille.

Ce n'est que lundi que la haute direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux s'adressera aux médias.

Le département des soins intensifs de l'hôpital de Roberval est maintenant fermé depuis une semaine.

Par ailleurs, le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yannick Baillargeon, dit s'inquiéter du moment où il y aura de nouveau des hospitalisations liées à la COVID-19 dans la région. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux n'a pas rapporté d'hospitalisation en lien avec le coronavirus depuis la fin du mois de juin.

Si moi je suis inquiet, je comprends les gens d'être inquiets. On a tous à un moment donné un petit bobo à faire traiter. Si on arrive sur des départements qui sont fermés, où on n'a pas accès à ces services-là, c'est inquiétant. On s'entend que la santé c'est pas mal la base. Il y a une surcharge dans le réseau, mais elle n'est pas due à la pandémie. Si on est au point de rupture là, s'il y en a plus, on va être où dans six mois? , a-t-il questionné lors d'une entrevue accordée lors de l'émission C'est jamais pareil vendredi matin.

Le préfet craint également que la pénurie de main-d'oeuvre serve de prétexte dans le cas où des services de santé seraient coupés au Lac-Saint-Jean. Des critiques ont été souvent entendues de la part d'élus depuis le début de la pandémie à l'effet que ce secteur de la région était délaissé.