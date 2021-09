Aucun service en obstétrique jusqu’au 19 novembre à l’Hôpital de Ville-Marie

Depuis le 29 avril, les femmes enceintes doivent se rendre à Rouyn-Noranda pour accoucher.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue explique cette situation par un mouvement de la main-d’œuvre et des découvertures médicales ponctuelles.

La santé publique régionale soutient que les femmes concernées seront toutes contactées.

La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a vivement réagi à cette énième annonce concernant le service d’obstétrique.

On se rend compte que le gouvernement n’avait pas de plan le 29 avril pour la réouverture de l’obstétrique et on se rend compte aujourd’hui, le 10 septembre, que le gouvernement n’a pas plus de plan pour la réouverture de l’obstétrique. Une citation de :Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue

Elle demande au gouvernement, une fois de plus, de déployer des mesures spécifiques pour l'Abitibi-Témiscamingue.

Le gouvernement a fait des annonces vers la fin du mois de juin sur six postes d’infirmières cliniciennes formées en obstétrique pour l’Abitibi-Témiscamingue. Les affichages de poste n'ont même pas commencé. Qu’est-ce qu’on attend? Moi, ce que j’aimerais, c’est que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, vienne en région et vienne constater de lui-même ce qu’il demande aux femmes, de partir de Ville-Marie et de rouler jusqu’à Rouyn-Noranda , demande la députée solidaire.

Le CISSS dit poursuivre ses démarches afin d'assurer une réouverture le plus rapidement possible. Le recrutement de la main-d'œuvre indépendante, les ententes avec des CISSS ou CIUSSS du Québec pour rendre disponibles des ressources infirmières et la formation du personnel font partie des solutions envisagées.