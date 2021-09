La Vérif : oui, le prix moyen d’une maison a bondi de 300 000 $ depuis 2015

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a soutenu au débat des chefs en anglais, jeudi, que « le coût moyen d’une propriété à l’échelle nationale avait augmenté de 300 000 $ » depuis 2015. Cette « triste réalité », selon ses dires, est bel et bien réelle.

De l’arrivée des libéraux au pouvoir en octobre 2015 à juillet 2021, nous pouvons observer que l'indice des prix des propriétés MLS® a bondi de 303 500 $, ou 70 %. Le prix de référence s’établissait alors à 1,176 million de dollars dans le Grand Vancouver et à 1,054 million dans le Grand Toronto. La région métropolitaine de Montréal se trouvait sous la moyenne canadienne, à 496 000 $.

Si les prix ont évolué très rapidement à compter de 2016 et tout particulièrement pendant la pandémie, une accélération s’observait déjà sous l’ère du gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Au premier du rang du G7

Le Nouveau Parti démocratique ajoute aussi que le Canada est le pays du G7 où les prix des maisons augmentent le plus rapidement.

L’indice des prix de l’immobilier de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) démontre en effet que le pays a connu la plus importante progression aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Japon et de l’Italie.

Plusieurs pays ont néanmoins connu un bond de leur indice supérieur à celui du Canada, notamment le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque et les Pays-Bas.

Une analyse de la Banque Scotia soulevait en mai que le Canada comptabilise le moins grand nombre de logements par tranche de 1000 résidents parmi tous les pays du G7 . La raison invoquée : la brusque hausse de la croissance de la population due à l’immigration. Autrement dit, la construction ne suit pas le rythme et la demande devient plus forte que l’offre.

Le ratio de 427 logements par millier d’habitants en 2016 est passé à 424 en 2020. Pour garder le cap, 100 000 unités de plus auraient dû être construites pendant cette période.

En plus de cette insuffisance des mises en chantier ces dernières années, la quête des acheteurs pour de plus grands espaces pendant la pandémie conjuguée à une diminution de l’inventaire des maisons à vendre ont conduit au récent bouleversement immobilier.