La mort d’une femme aux urgences d’un hôpital à Kamloops fera l’objet d'une enquête

Pour l’heure, très peu de détails sont connus au sujet des événements. Les autorités sanitaires souhaitent ainsi protéger la vie privée de la patiente.

La fille de la défunte a toutefois raconté à la radio locale CHNL que sa mère était morte en souffrant de douleurs au ventre tandis qu’elle attendait des soins aux côtés d’un autre membre de la famille.

Une infirmière de l’Hôpital Royal Inland affirme que la dame a perdu la vie après avoir passé six heures dans une salle d’attente bondée .

Des témoins affirment que 20 patients étaient présents lors de l’incident. Il manquait d’effectifs, selon des infirmières de l'hôpital.

La régie de la santé de l’Intérieur n’indique pas combien de personnes attendaient à l'urgence au moment du décès ni combien d’employés étaient en poste.

Une autre patiente n'avait, elle non plus, pas pu obtenir de soins mardi soir. Lorraine Farrell et sa mère de 88 ans attendaient depuis quatre heures lorsque le personnel médical les ont avisées qu'elles devraient attendre encore trois heures. La mère de Lorraine Farrell, qui avait des douleurs à la poitrine, a dit préférer mourir à la maison plutôt que d’attendre en souffrance à l'urgence , raconte-t-elle.

Faites-vous vacciner , répète Dix

L’augmentation des cas de COVID-19 en Colombie-Britannique a des effets sur les services hospitaliers, déplore la vice-présidente des ressources humaines et de la gestion de la pandémie pour la régie de l’Intérieur, Karen Bloemink.

Selon des témoignages de médecins et d'infirmières recueillis par CBC News il y a trois semaines, deux tiers des infirmières d'urgence de l’Hôpital Royal Inland ont démissionné au cours des derniers mois, affirmant être épuisées en raison d’un manque de personnel et des besoins grandissants causés par la pandémie.