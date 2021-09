Le portrait électoral se précise à la table du conseil de Val-d’Or

Èveline Laverdière (district 3), Sylvie Hébert (district 6) et Lisyane Morin (district 7) ont annoncé leurs intentions à la presse, vendredi.

Même si elles ont choisi de procéder à leur annonce conjointement, les trois candidates affirment ne pas former une équipe ou un parti politique.

On a fait ces annonces en même temps parce qu’on voulait offrir un message plus clair pour les citoyens à travers toutes les informations qui circulent avec les élections fédérales, précise Mme Laverdière. On n’est pas d’accord sur tout, mais on réussit à s’entendre pour que la Ville fonctionne bien. Nous sommes des gens qui viennent de milieux diversifiés et ça donne des discussions riches autour de la table du conseil.

Par ailleurs, la conseillère Karen Busque (district 2) a annoncé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Robert Quesnel (district 8) avait aussi confirmé son départ il y a quelques semaines. Enfin, Denis Giguère (district 1) poursuit sa réflexion.

Rappelons que les conseillers Céline Brindamour et Léandre Gervais ont pour leur part annoncé qu’ils brigueront le poste de maire, pour succéder à Pierre Corbeil.