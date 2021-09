Des vignettes pour rappeler que les piétons ont la priorité aux passages piétonniers

Le projet a été présenté aux médias vendredi en compagnie du député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault. L'ancien ministre des Transports a offert 2000 $ à travers un programme de soutien à l'action bénévole.

Pour l'artiste Pascal Picard, il y a un réel problème à Saguenay, car plusieurs automobilistes omettent de s'immobiliser aux passages piétonniers. D'autres ne saisissent pas toujours pourquoi la voiture qu'ils suivent s'arrête pour laisser passer un piéton. C'est pourquoi il a conçu ces vignettes qui doivent être collées dans la lunette arrière des automobiles.

En voyant cette vignette-là, les gens vont peut-être mieux comprendre qu'en avant il y a peut-être un piéton qu'il ne faut pas renverser , a expliqué le concepteur de la vignette.

Pascal Picard dit avoir lui-même failli être renversé plus d'une fois. C'est une idée qui était simple pour moi, mais qui peut faire un vrai changement au Saguenay par rapport au côté cowboy un peu qu'on a sur les routes, à se dire que les routes nous appartiennent , a-t-il poursuivi.

Ce sont 250 vignettes qui ont été produites. La Ville de Saguenay n'exclut pas l'idée d'en imprimer davantage. C'est certain qu'au niveau du Service de police, tout va être regardé pour voir s'il y a un bon maillage à faire avec cette initiative-là et ce qu'on fait déjà à la Ville , a précisé le conseiller municipal Kevin Armstrong, qui est également président de la commission Sécurité publique et incendie.

D'ailleurs, le Service de police de Saguenay (SPS) tiendra en octobre des activités de sensibilisation au partage de la route dans les cégeps, à l'université et dans certains centres commerciaux. Les policiers vont en profiter pour distribuer des vignettes.

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et l'artiste Pascal Picard ont présenté vendredi les vignettes pour rappeler aux automobilistes que les piétons ont priorité aux passages piétonniers. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Il était important pour Sylvain Gaudreault d'appuyer cette initiative citoyenne. La marche, donc le transport actif, doit être protégée, doit se faire en sécurité. Dans ce contexte où on doit avoir plus de transport actif, où il y en aura de plus en plus, bien, je pense que la vignette électrostatique, l'œuvre d'art, l'initiative, la démarche qu'on fait aujourd'hui, ça méritait d'être soutenu , a-t-il énoncé.

D'après un reportage de Mireille Chayer