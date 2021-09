CHSLD Herron : une équipe d’intervention d’urgence pour s’attaquer aux problèmes

Fin mars, Marie-Ève Rompré a senti que quelque chose ne tournait pas rond au CHSLD Herron, à Dorval. Le CIUSS tenait une liste des CHSLD en éclosion, mais Herron n’y figurait pas. C’était inquiétant , dit-elle.

Elle a donc pris le téléphone. J’essayais d'appeler le CHSLD pour parler à quelqu'un. J’ai laissé des messages sur les boîtes vocales, dont la direction. Je voulais qu'on me rappelle pour voir si quelque chose se passait. Toujours pas de réponse. Le lendemain, j'ai essayé d’appeler , raconte l’infirmière, nommée depuis peu gestionnaire de l’urgence du Centre hospitalier Ste-Mary’s.

Cette journée-là, le 29 mars, l’infirmière a fini par faire le signalement à la santé publique, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal.

Plus d'une semaine plus tard, le 8 avril, Marie-Ève Rompré est arrivée au CHSLD Herron pour prendre le pouls de la situation, après son quart de travail en journée. Elle n’y a vu qu’une infirmière auxiliaire et un préposé. Le bateau était vide , résume-t-elle.

Au 2e étage, dans l’unité avec les patients moins autonomes, elle voit des patients inconscients, d’autres qui demandent de l’air ou sont en hypothermie.

Elle aperçoit une femme qui lui dit : Ça fait du bien de voir quelqu'un . J’ai dit que je revenais le demain avec une équipe. Elle me dit : "est-ce qu'il va y avoir des serviettes de disponibles?" .

La madame était arrivée à Herron en décembre. Et j'ai vu le cahier [rempli par un préposé] et ça disait "no towels available (aucune serviette disponible)" à toutes les cases de ses bains. Mais il y en a des serviettes! , raconte-t-elle, la voix qui vacille sous l’émotion.

Une équipe d'intervention mise sur pied

Le lendemain, Marie-Ève Rompré a tenu sa parole. En à peine une journée, elle a constitué une équipe d’une douzaine d'infirmières – son équipe SWAT (d'intervention), dit-elle. Des soignantes qui ont accepté de venir travailler en soirée après leur quart de travail.

On pensait faire beaucoup d’évaluation, mais finalement c’était juste des soins de base , résume-t-elle de cette soirée, lors de laquelle son équipe a distribué des médicaments et changé des pansements.

Elle se souvient d'une patiente dont le pansement avait été changé depuis si longtemps que la peau commençait à pousser par-dessus. Elle dit "je vais rester ici je vais mourir avec". Je lui donne son médicament, et je vois que ça fait des jours qu’elle ne le reçoit pas. Elle souffre assise dans une chaise et ne veut pas se coucher. Elle refuse d'aller à l'hôpital. [...] C’est comme si j’étais au Bangladesh , raconte l'infirmière.

Marie-Ève Rompré se rappelle également d'une femme qui demandait un bain car elle avait des selles jusqu'au cou . Ou encore d'un homme avec des ulcères aux joues qui disait n'avoir pas bu depuis 10 jours.

Au terme de son témoignage, la juge Kamel a félicité Mme Rompré pour ses efforts héroïques, se disant néanmoins révoltée par ce qu'elle venait d'entendre.

Les audiences se poursuivent à Longueuil pour faire la lumière sur les événements survenus au CHSLD Herron, où 47 personnes sont mortes de la COVID-19 lors de la première vague de la pandémie, au printemps de 2020.