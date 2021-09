Une rentrée artistique et culturelle riche en couleur après une année difficile

Trois diffuseurs locaux ont dévoilé leur programmation artistique et culturelle cette semaine au Nouveau-Brunswick, avec la joie de pouvoir tenir des spectacles à guichets fermés. Ce retour en salle n’est cependant pas sans inquiétude.

La directrice générale du théâtre Capitol de Moncton, Kim Rayworth, rappelle qu'il est impossible de prévoir si certaines mesures sanitaires vont revoir le jour dans les mois à venir. Elle craint de devoir à nouveau annuler ou reporter certains spectacles.

C’est donc dans ce contexte d'incertitude que la Société du Monument Lefebvre de Memramcook, le Centre des arts et de la culture de Dieppe et le Théâtre Capitol de Moncton ont dévoilé leur programmation culturelle et artistique 2021-2022.

Les diffuseurs locaux ont toutefois profité de la dernière année particulièrement difficile dans le monde des arts et de la culture pour resserrer leurs liens. Chacun s’est entendu pour que la programmation soit dévoilée une journée à la fois afin de laisser la chance à tous de briller.

On savait qu'on vivait tous des moments difficiles, donc en s'épaulant entre diffuseurs, on s'est parlé souvent. Ce qui est resté de tout ça, c'est ce besoin de se parler régulièrement, de s'épauler et de faire un travail complémentaire afin d'offrir une diversité culturelle vraiment large à tous les publics , assure Louis Doucet, le directeur général du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

C'est d’ailleurs avec beaucoup de fébrilité que les organisateurs s'attendent à remplir leurs salles, après une année marquée par les annulations et le report de spectacles.

On a une clientèle vraiment fidèle et on ose espérer que ça crée un engouement et que les gens auront finalement le goût de se retrouver , explique Sophie Doucette, directrice générale de la Société du Monument Lefebvre.

De la musique, de la magie, de l'improvisation, du théâtre et des ateliers pour tous les goûts seront à l'affiche. Les diffuseurs locaux continuent cependant de suivre et de mettre à jour les directives de la santé publique en ce qui concerne les mesures sanitaires en salle. Chacun encourage toutefois le public à porter le masque et à demeurer à la maison lorsque des symptômes se présentent.

Huit spectacles du côté de la vallée

Le théâtre du Monument Lefebvre présentera huit spectacles à l'automne 2021 et à l'hiver 2022.

La programmation est entièrement composée d'artistes issus de l'Acadie. Selon Sophie Doucette, c'est leur façon de montrer du soutien aux artistes francophones de la région en tant que diffuseur local, d'autant plus que ces artistes ont été durement touchés par la pandémie.

Le groupe Salebarbes lancera le bal le 29 octobre. Art Richard fera ensuite danser les petits à l’Halloween et le duo Beauséjour fera danser la vallée sur ses airs country-folk en novembre.

Suivront ensuite les spectacles du temps des fêtes, notamment Noël avec la famille Goguen et Noël Lounge qui mettra en vedette la chanteuse Linda Boudreau. Le magicien Rémi Boudreau, le duo de l'île Sirène et Matelot, et la pièce de théâtre L'incroyable légèreté de Luc L seront ensuite à l’affiche.

Une programmation diversifiée pour le Centre des arts et de la culture de Dieppe

Pas moins de 35 spectacles seront offerts en salle lors de cette 12e saison artistique et culturelle.

Le tout débutera le 25 septembre avec le lancement de l'album du guitariste bluesman originaire de Bathurst, JP LeBlanc. Puis ce sera au tour d'autres musiques, de la danse, du théâtre, du conte et de l'improvisation à faire leur apparition sur scène.

Des artistes, dont la chanteuse Patsy Gallant, l'auteur-compositeur-interprète haïtien Wesli et les Jeunesses Musicales du Canada, seront à l'affiche.

Le public aura même droit à quelques nouveautés cette année, dont plusieurs séances de cinéma francophone qui seront offertes régulièrement. Une quarantaine d’ateliers créatifs, tant du côté de la poterie et de la peinture que du cirque et de la couture, seront offerts pour tous les âges. Du côté de l'improvisation, la Ligue d'improvisation olympienne de Moncton présentera sept matchs et affrontera des joueurs de la Ligue nationale d'improvisation, qui seront de passage à Dieppe en janvier.

Des spectacles pour tous les goûts au théâtre Capitol

Le théâtre Capitol présentera 40 spectacles dans différentes disciplines. De la musique dans tous les styles, de l'humour, du théâtre, de la danse, du cirque et même un spectacle drag seront à l'affiche.

Certains des spectacles sont des événements reportés en raison de la pandémie, dont ceux du chanteur néo-écossais Jacques Surette et de la vedette de la musique populaire québécoise Marie-Mai.

Certains noms à retenir dans toute cette programmation sont le duo autochtone de musique folk Twin Flames, une projection du film classique Frankenstein, présenté avec l’Orchestre de symphonie Nouveau-Brunswick, les chanteurs Joseph Edgar et Cayouche, l'humoriste acadienne Coco Belliveau et plus encore.

Le public pourra aussi profiter des grands succès du temps des fêtes, dont Casse-Noisette, présenté par l'Académie de ballet classique et de danses modernes ainsi que le spectacle Noël avec Les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin.

La directrice générale du théâtre Capitol, Kim Rayworth, se réjouit de l’annonce de cette programmation complète et d’un retour presque à la normale.