Le centre de vaccination du Centre de foires va bientôt fermer

Le plus important centre de vaccination de la région de Québec, le Centre de foires d'ExpoCité, va fermer ses portes à 21 h, dimanche prochain. Plus de 450 000 personnes y ont été vaccinées contre la COVID-19 depuis le 8 février.

Ce centre de vaccination emploie 700 personnes par semaine, pour la grande majorité des retraités qui seront libérés de leur fonction une fois que les activités auront pris fin. Au total, 2700 personnes auront travaillé à la campagne de vaccination de masse au Centre de foires.

C'est une grande étape dans la vaccination. On a fait notre vaccination de masse ici. Maintenant, comme on passe à une vaccination qui est plus ciblée, puisqu'on a atteint des pourcentages de vaccination très importants dans la Capitale-Nationale, on peut se permettre de réduire nos activités , affirme la directrice de la vaccination au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patricia McKinnon.

La directrice de la vaccination au CIUSSS de la Capitale nationale, Patricia McKinnon. Photo : Radio-Canada

Taux de vaccination

Dans la région de la Capitale-Nationale, 81,1 % de la population totale a reçu une première dose de vaccin, alors que la moyenne provinciale est de 77,1 %

Dans la même région, 77,7 % de la population totale a reçu deux doses de vaccin, alors que la moyenne provinciale est de 72,4 %

En comptant uniquement les personnes de 12 ans et plus, 91 % ont reçu une première dose dans la région de la Capitale-Nationale et 88 % sont adéquatement vaccinées.

Des vaccinateurs au travail au Centre de foires Expocité. Photo : Radio-Canada

Personnel dévoué

La plus grosse journée de vaccination a eu lieu le 7 juillet dernier, avec 4939 personnes vaccinées.

Patricia McKinnon tient à souligner le travail et le dévouement du personnel au centre de vaccination.

Ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont été dévoués, qui ont travaillé d'arrache-pied. Ils travaillaient ici pour la cause. Il y a eu des heures et des heures, des gens qui n'ont pas dormi la nuit pour pouvoir le mettre en place. C'est une partie de nous même qu'on laisse partir, mais en même temps, ça veut dire qu'on a réussi notre mission , affirme-t-elle avec émotion.

Une personne applique un petit coton à l'endroit de la piqûre du vaccin. Photo : getty image/istockphoto

Quartier général

Le Centre de foires ne sert pas uniquement à la vaccination. Depuis plusieurs mois, il est aussi utilisé un peu comme un quartier général des opérations par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Des activités de formation s'y sont déroulées. Il a également été utilisé comme centre de distribution pour les autres centres de vaccination de la région.

C'était quand même 75 000 pieds carrés qui étaient occupés par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Ça a abrité les cliniques mobiles, la grande pharmacie qui recevait tous les vaccins pour la région de la Capitale-Nationale , précise Patricia McKinnon.

Un bus converti en clinique de vaccination mobile contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Vaccination de proximité

La campagne massive de vaccination va maintenant se transformer en vaccination de proximité, avec des actions ciblées pour rejoindre des clientèles plus précises.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a répertorié notamment les secteurs où les taux de vaccination sont inférieurs à la moyenne.

On va se le dire, le secteur basse-ville de Québec est un secteur où la vaccination est en bas du 75 %. Il y en a un peu du côté de Portneuf aussi. Il y en a dans le nord de Québec , illustre Patricia McKinnon.

La vaccination des 6 à 11 ans pourrait également débuter bientôt, mais elle ne se far pas dans de grands centres de vaccination.

On a une stratégie qui va être combinée. Les parents pourront prendre rendez-vous pour faire vacciner leurs jeunes. Nous allons aussi nous déplacer avec des équipes mobiles dans chacune des écoles primaires , mentionne Patricia McKinnon.

Les centres de vaccination de l'Université Laval, des Galeries de la Capitale et de L'Ancienne-Lorette poursuivront tout de même leurs activités jusqu'à la fin de l'année.