D’autres accusations en lien avec des agressions sexuelles sur un sentier de Winnipeg

La police de Winnipeg porte d’autres accusations contre un homme arrêté au mois d’août et accusé d’agression sexuelle sur un sentier de la rivière Rouge.

Vendredi, la police a révélé que des accusations étaient portées en lien avec quatre autres agressions contre des femmes, sur le même sentier.

Jordan Andrew Bruyere, un homme de Winnipeg âgé de 29 ans, a été arrêté une première fois le 27 août.

La police a confirmé que M. Bruyere a été arrêté de nouveau, jeudi, en lien avec les nouvelles accusations.

Il a initialement été accusé d’une agression sexuelle survenue le 8 août, lorsqu’une jeune fille de 15 ans marchait sur le sentier près de l’école secondaire Churchill, dans le quartier Riverview.

Au moment de sa première arrestation, la Police de Winnipeg indiquait qu’elle enquêtait sur la possibilité qu’il soit impliqué dans d’autres agressions survenues ce printemps sur le sentier.

Un premier événement remonte au 8 avril vers 20 h. Une femme d’une trentaine d’années se promenait sur le sentier à l’est des terrains du Palais législatif lorsqu’elle a été attaquée par-derrière et tirée au sol par l’homme armé d’un couteau, a déclaré la porte-parole de la police, Dani McKinnon. La femme s’est débattue et a crié jusqu’à ce qu’elle se libère et puisse s’enfuir.

Vers 4 h 30, le 4 juin, une femme d'une vingtaine d'années marchait sur l’avenue Assiniboine, près du pont de la rue Donald, lorsqu’elle a demandé à un homme qui marchait à proximité si elle pouvait emprunter son téléphone.

Il a accepté, mais lui a dit qu’il y avait une meilleure connexion wi-fi plus près du pont. Une fois sur place, il l’a attrapée par-derrière et l’a amenée jusqu’à la berge.

Elle était menacée par un couteau, a indiqué Mme McKinnon. La femme a été agressée sexuellement et l’homme s’est enfui.

Le 12 juin, vers 17 h 30, une femme âgée d’une vingtaine d’années a été attaquée par-derrière et tirée au sol sur le sentier le long de Churchill Drive près de la rue Cockburn South. Elle a crié jusqu’à ce que l’homme la lâche et qu’elle s’enfuie.

Le 8 août à 18 h une femme courait près des avenues Stradbrook et Harkness lorsqu’un homme a surgi de la rive, l’a attrapée par-derrière et l’a tirée au sol. Elle aussi a crié et a pu s’échapper.

L'agente Dani McKinnon indique que la police de Winnipeg n’enquête pas sur d’autres agressions le long des sentiers de la rivière Rouge, mais qu’il est toujours possible que d’autres victimes se manifestent.

Avec les informations de Darren Bernhardt