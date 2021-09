Chloration à Amos : « la priorité, c’est d’acheminer une eau potable à nos citoyens »

La Ville d’Amos chlore son eau en continu depuis le 26 septembre 2020, mais elle sortait alors tout juste d’une séquence de chloration qui avait duré du 20 août au 4 septembre 2020.

Cette chloration vient altérer le goût d’une eau réputée parmi les meilleures au monde, primée au Concours international de dégustation de Berkeley Springs en 2001. La situation irrite plusieurs citoyens, qui expriment régulièrement leur mécontentement via les réseaux sociaux, et le conseil municipal en est bien conscient, assure le maire Sébastien D’Astous.

La priorité, c’est d’acheminer une eau potable à nos citoyens, hors de pathogènes. On sait que c’est préoccupant. On sait que la qualité de l’eau à Amos, les citoyens, c’est leur fierté, et ils souhaitent une eau sans chlore , reconnaît-il.

À la recherche de subventions

Ce dernier rappelle que la Ville doit chlorer son réseau d’aqueduc à titre préventif, en raison d’une source de contamination, et qu’elle devra le faire tant qu’elle n’aura pas réglé ce problème. Puisque la solution s’annonce coûteuse, elle cherche à qualifier les travaux de réparation dans un ou des programmes d’aide gouvernementaux.

On a ciblé le problème, c’est le réservoir de surpression qui est à côté du SUCO (à l’angle de la 5e Rue Ouest et de la 1re Avenue Ouest). On comprend la nature du problème. Maintenant, on est à évaluer les coûts et les potentielles subventions pour pouvoir faire la réparation. On est à regarder avec les différents programmes de subventions pour diminuer l’impact financier sur le compte de taxes des citoyens, mais tout en réalisant la réfection qui sera le plus durable possible , fait valoir Sébastien D’Astous.

La possibilité de contourner le réservoir de 5,7 millions de litres a été étudiée, mais celui-ci s’avère une pièce maîtresse du réseau, permettant de conserver une pression suffisante pour la sécurité incendie.