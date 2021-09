L’improbable candidature libérale d’Ann Gingras

La relation entre les libéraux et l'ex-présidente du conseil central de la CSN pour la grande région de Québec ne s'est pas amorcée dans la confiance absolue lors de leur arrivée au pouvoir, en 2015. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de gouvernement que ça veut dire qu'on est moins méfiant. On l'était autant , se souvient Mme Gingras, attablée dans un café de Limoilou avec Radio-Canada.

Au cours des dernières années, elle a multiplié les sorties, parfois plus virulentes, contre la formation politique qu'elle souhaite aujourd'hui représenter.

Il y a à peine trois ans, elle occupait les bureaux du Parti libéral du Canada, à Québec, aux côtés des travailleurs du chantier maritime Davie. Insatisfaite des engagements du gouvernement de Justin Trudeau, elle écrivait dans une lettre ouverte que la volonté politique faisait lamentablement défaut à Ottawa.

Dans la même missive, elle écorchait le député de Québec et ministre Jean-Yves Duclos, lui qui a assisté tout sourire à la mise en candidature de Mme Gingras, le mois dernier.

(Archives) Alors qu'Ann Gingras présidait le conseil central de la CSN pour Québec et Chaudière-Appalaches, des dizaines de travailleurs du chantier naval Davie ont manifesté devant les bureaux du ministre fédéral Jean-Yves Duclos. Photo : Radio-Canada / Jean-François Nadeau

Pas plus tard qu'en 2019, les travailleurs de la Davie perturbaient cette fois le congrès du Parti libéral, tenu dans la capitale. Ann Gingras vilipendait à nouveau le gouvernement pour son inaction.

Elle déplorait les mises à pied de centaines de travailleurs, alors que les carnets de commandes débordaient de contrats fédéraux chez les concurrents Irving et Seaspan. Refusant les attaques selon lesquelles le chantier quémandait la charité, Mme Gingras a toujours réclamé une justice et l'équité pour Davie. Argument qu'elle maintient aujourd'hui.

Puis, en juillet 2020, malgré la récente préqualification de Davie comme troisième chantier de la Stratégie nationale de construction navale, et malgré des contrats annoncés par le gouvernement, Mme Gingras continuait de s'impatienter envers les libéraux. Les annonces ne mettent pas le pain ni le beurre sur la table à la fin de la semaine , déclarait-elle.

Ann Gingras a oeuvré dans le dossier du chantier Davie pendant près de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Revirement

Un an plus tard et maintenant qu'elle a fait le saut en politique, Ann Gingras est plus optimiste que jamais. Tout est en route, et ça veut dire d'autres contrats à venir. Vraiment, pour la première fois, on entrevoit du travail au chantier Davie pour les 40 prochaines années , lance-t-elle.

Les plus importants contrats que fait miroiter le fédéral pour Davie n'ont pourtant pas encore été conclus. La construction d'un brise-glace polaire et de six brise-glaces de programme demeure au stade des discussions. Rien ne pourra être réglé tant et aussi longtemps que le chantier n'aura pas encore officiellement intégré la Stratégie nationale.

La préqualification du chantier date de décembre 2019. À ce sujet, Mme Gingras ne blâme pas le gouvernement, mais plutôt l'employeur pour les délais. Le problème du délai, ce n'est pas à cause du gouvernement. Il faut savoir mettre la pression à la bonne place , insiste-t-elle. L'un de ses derniers gestes à la CSN aura été de rencontrer la direction de Davie pour que ça accélère .

Le Canada veut construire deux brise-glaces polaires, dont un au chantier Davie. Photo : Vard

Elle croit maintenant que tous les astres sont alignés et que les dossiers ont été soumis.

Mais pendant que Mme Gingras s'enthousiasme, son ancienne organisation syndicale tape du pied et reprend essentiellement des mots déjà utilisés par son ex-présidente. Il reste encore du chemin à faire pour passer de la parole aux actes , a réagi le syndicat cette semaine quand tous les partis fédéraux ont affiché leur appui au chantier Davie.

Mobilisation et tapes sur les doigts

Pour Ann Gingras, trois ingrédients ont mené à un rapprochement avec les libéraux. Mais elle ne mentionne pas le gouvernement fédéral d'emblée.

À son avis, c'est d'abord et avant tout la mobilisation des travailleurs et travailleuses de la Davie qui a fait la différence. Puis des coups de semonce répétés de la vérificatrice générale du Canada sur la Stratégie nationale de construction navale ont selon elle eu un effet choc sur le gouvernement Trudeau, qui s'est mis à porter une oreille plus attentive.

Ceux qui ont fait bouger les choses, ce sont les travailleurs, c'est la société civile, les villes, les maires, les chambres de commerce, l'appui unanime de l'Assemblée nationale du Québec. On ajoute à ça un gouvernement [fédéral] qui nous entendait enfin. Une citation de :Ann Gingras, candidate du Parti libéral du Canada dans Beauport–Limoilou

Si cette écoute est relativement récente, une graine avait été semée par les libéraux en 2017. Mme Gingras se souvient d'avoir aperçu le député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, à une manifestation des travailleurs de la Davie.

Organisée conjointement par le syndicat et l'employeur, une myriade de politiciens s'y étaient présentés. Sous le feu des critiques, le gouvernement libéral avait malgré tout dépêché M. Lightbound. Mme Gingras raconte avoir gagné beaucoup de respect pour le député ce jour-là.

Quant aux partis d'opposition, Ann Gingras ne leur fait pas de quartier, ni ne salue leurs prises de position pour défendre Davie ces dernières années à la Chambre des Communes. Même qu'elle juge indécent de les voir se taper dans le dos et prendre une part de mérite dans les récents succès du chantier.