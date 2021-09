Arkells et The Glorious Sons au festival Rock on the River de Timmins

Timmins pourra chanter et danser à l’extérieur de sa cuisine pour la première fois depuis quelque temps avec le retour du festival Rock On The River, en présentiel.

Vendredi, l’organisme sans but lucratif Timmins Festival & Events Committee ( TFECTimmins Festival & Events Committee ) a révélé la liste des groupes qui animeront le festival dans moins d’un mois, le dernier s’étant déroulé en 2019.

Le vendredi 1er octobre, Arkells, July Talk, The Beaches et Paul Sebalj monteront sur scène au parc Hollinger. Le samedi 2 octobre, ce sera au tour de The Glorious Sons, Matt Mays, JJ Wilde et Relic Kings.

TFECTimmins Festival & Events Committee assure que les mesures sanitaires seront suivies. Une preuve de vaccination ne sera pas nécessaire, mais lorsque la distanciation sociale sera impossible, le port d'un couvre-visage sera obligatoire. Pas plus de 5 000 personnes seront admises.

Les billets seront mis en vente sur le site du festival à compter de vendredi à 18h00.