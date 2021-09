NAV Canada : la Ville de Rouyn-Noranda veut en faire un enjeu électoral majeur

On demande concrètement de nous dire ce qu’ils vont faire pour avancer dans ce dossier-là, pour en faire un enjeu électoral majeur , a mentionné la mairesse Diane Dallaire, qui tenait un point de presse entourée de ses conseillers devant la nouvelle aérogare.

La Ville se bat depuis cinq ans pour conserver une présence humaine de nuit pour guider les pilotes.

NAV Canada mène une étude pour évaluer la possibilité de remplacer les travailleurs de la station d’information de vol par un système automatisé entre 22h et 6h le matin.

Un dossier qui traîne en longueur depuis des années et qui représente une épée de Damoclès , selon la mairesse.