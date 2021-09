Le 11 septembre à la une : « Sur le coup, tout le monde était abasourdi »

« Un acte du Mal », « Des lâches » et « Horreur! »... Les titres des journaux de la région de la capitale nationale publiés dans les heures qui ont suivi les attaques terroristes du 11 Septembre 2001 livrent un aperçu de la panique qui s’est emparée d’Ottawa et de Gatineau cette journée-là.

La page couverture du journal Le Droit, mercredi 12 septembre 2001 Photo : Radio-Canada

Un moment de stupéfaction profonde

Michel Gauthier, ex-rédacteur en chef du quotidien Le Droit, et maintenant candidat conservateur dans la circonscription du Pontiac, se souvient très bien de sa réaction et du lieu où il était lorsque les deux tours du World Trade Center (WTC) à New York se sont écroulées, il y a 20 ans.

Le chef d’équipe était dans son bureau en compagnie d’un groupe de journalistes pour la réunion quotidienne d’affectation, lorsqu’un collègue a fait irruption dans la salle pour annoncer qu’un avion s’était fracassé sur la tour nord du WTCWorld Trade Center .

L’annonce a eu l’effet d’un électrochoc, décrit-il lors d’un entretien avec Radio-Canada. Les journalistes se sont levés d’un bond pour se diriger vers une télévision qui diffusait les images du drame en boucle. C’est en direct qu’ils ont vu avec horreur un deuxième avion s’écraser sur la tour sud.

C’est là qu’on a compris qu’il s’agissait d’un acte terroriste. Une citation de :Michel Gauthier, ex-rédacteur en chef, Le Droit

Sur le coup, tout le monde était abasourdi , se rappelle l’ancien rédacteur en chef. On se demandait vraiment ce qui se passait. C’était un événement absolument unique, imprévisible sur le moment.

Quand on a commencé à comprendre la gravité des événements , poursuit-il, tout le monde s’est rappelé autour de la table que l’ambassade américaine se trouvait à peine à quelques centaines de mètres des bureaux du journal [situés, à l’époque, sur la rue Clarence dans le marché By].

C’est à ce moment-là que la panique semble s’être emparée de la salle de rédaction.

Un résident d'Ottawa, David Thyne, embrasse le sol, mardi le 11 septembre 2001, en l'honneur des Américains tués lors d'attaques terroristes (archives). Photo : La Presse canadienne / FRED CHARTRAND

Les gens ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui va se dérouler? Est-ce qu'il risque d'avoir des attaques à Ottawa? , raconte Michel Gauthier, qui se rappelle que des rumeurs sur un possible attentat contre l'ambassade américaine se sont mises à circuler à un rythme effarant.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de l’imposant édifice qui a été évacué autour de 11 h, dit-il. Des dizaines de bureaux et de commerces du marché By, situés à proximité, ont fermé leurs portes. Même chose pour le Musée des beaux-arts et la basilique-cathédrale Notre-Dame.

Au Droit, les cadres ont même envisagé avec une certaine appréhension la possibilité de déménager la salle des nouvelles.

Au fur et à mesure du développement des événements — et ça allait rapidement — on sentait une tension montée , se remémore Michel Gauthier.

Je me souviens même d’avoir vu une de nos journalistes à la table de la réunion fondre en larmes tellement il y avait un stress qui s’était installé. Une citation de :Michel Gauthier, ex-rédacteur en chef, Le Droit

Malgré leur angoisse, les journalistes du Droit ont dû continuer à faire leur travail et assurer une couverture locale des attentats.

On ne pouvait quand même pas se retrouver dans une situation où nous aurions été dans une impossibilité de publier le journal le lendemain , soutient l’ex-rédacteur en chef.

L'idée était impensable, souligne-t-il.

La couverture médiatique des atentats terroristes du Ottawa Citizen a fait 42 pages, le 12 septembre 2001. Photo : Radio-Canada

Une atmosphère tendue

La couverture des événements et des conséquences, ici à Ottawa, s’est aussi poursuivie au Ottawa Citizen, qui a préparé 48 pages de reportage.

Karina Roman, qui était à l’époque journaliste pour le quotidien anglophone et qui a participé à cette couverture médiatique, a elle aussi le souvenir d’une atmosphère survoltée à Ottawa.

C’était le choc total! Une citation de :Karina Roman, ex-journaliste pour le Ottawa Citizen

Il y avait beaucoup d’incertitudes. Personne ne savait ce qui se passait. On avait beaucoup de questions à poser au gouvernement et à la Ville à propos des mesures de sécurité déployées pour protéger les citoyens , se rappelle-t-elle.

Un agent de sécurité à la colline du parlement demande aux gens de s'éloigner des édifices, après qu'une alerte à la bombe ait été lancée à Ottawa, le mardi 11 septembre 2001, jour des attaques terroristes aux États-Unis (archives). Photo : La Presse canadienne / TOM HANSON

Même s’ils ont affirmé qu'il n’y avait aucune indication de menaces contre la capitale, les autorités municipales sont passées à l'action peu de temps après qu'un deuxième avion se soit écrasé sur le WTCWorld Trade Center vers 9 h , a rapporté à l’époque la journaliste dans un article signé en compagnie d’autres collègues.

À midi, les fonctionnaires ont bipé tous les employés en congé et les ont mis en attente, ajouté du personnel aux centres de répartition pour gérer les appels d'urgence, placé des ambulances à des points stratégiques de la ville, préparé une équipe d'intervention en cas d'armes chimiques, nucléaires et biologiques et sont restés en contact étroit avec les fonctionnaires fédéraux et provinciaux, Ottawa Hydro, la Croix-Rouge, l'administration aéroportuaire et les hôpitaux locaux , peut-on lire dans le même article.

Le jour des attentats, le Ottawa Sun a publié une édition spéciale en après-midi (11 septembre 2001). Photo : Radio-Canada

Informer avant l’avènement de Facebook et Twitter

Pendant qu’avait lieu ce branle-bas de combat à l’hôtel de ville, au Ottawa Sun, on tue littéralement la une du journal qui avait été imprimé et distribué le matin du 11 septembre 2001.

La rédaction prend la surprenante — et historique — décision de réimprimer une nouvelle édition, qu’elle distribue en après-midi.

L’édition breaking news du Ottawa Sun comprend une quinzaine de pages, toutes consacrées aux attentats. Le caractère extraordinairement spectaculaire des événements semble avoir dicté une telle conduite.

Cette édition spéciale de l'après-midi du Ottawa Sun est destinée à vous apporter les tout derniers détails d'une journée remplie de drame choquant et de chaos total dans les rues de l’Amérique , indique la direction dans une note spéciale de l’éditeur.

Une partie des bénéfices sera reversée à un fonds de secours d'urgence.

Cowards Une citation de :Titre à la une du Ottawa Sun du 12 septembre 2001

Le titre de la une du lendemain ne laisse planer aucun doute sur la position du journal devant l’ampleur des actes terroristes commis chez nos voisins du Sud.

Est-ce que le Canada va se tenir debout à côté de nos alliés américains pour combattre ce nouveau mal?, s’interroge la direction du quotidien dans son éditorial.

La couverture du journal Ottawa Sun, le lendemain des attentats (12 septembre 2001). Photo : Radio-Canada

Une expérience marquante

Michel Gauthier classe facilement la couverture des attaques du 11-Septembre au tout premier rang des événements les plus marquants de sa carrière.

C'est le moment le plus intense que je n'ai jamais vécu au journal. Une citation de :Michel Gauthier, ex-rédacteur en chef, Le Droit

La crise du verglas [en 1998] avait été un événement majeur, mais les deux tours du WTCWorld Trade Center ont été le principal événement que j’ai eu à gérer à titre de rédacteur en chef , confie-t-il avec le recul.

Tout est devenu différent et suspect pendant un certain temps, a constaté, pour sa part, Karina Roman.

Il y a donc eu un avant et un après 11-Septembre pour les journalistes aussi.

Avec la collaboration du journaliste Jean-François Poudrier