COVID-19 : plus de femmes enceintes non vaccinées aux soins intensifs en Alberta

La proportion de femmes enceintes non vaccinées admises aux soins intensifs en raison de la COVID-19 augmente considérablement, en Alberta, à mesure que la pandémie progresse, selon la Dre Eliana Castillo, professeure associée aux départements d’obstétrique, de gynécologie et de médecine de l'Université de Calgary.

Au cours des 13 premiers mois de la pandémie, soit de mars 2020 au 30 avril 2021, environ sept femmes enceintes non vaccinées ont été admises aux soins intensifs, selon les données de la Dre Castillo, également codirectrice d'une équipe nationale qui étudie la COVID-19 chez les femmes enceintes, financée par l'Agence de la santé publique du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada.

Lors de la troisième vague, entre mai et juillet 2021, indique la Dre Castillo, six femmes enceintes non vaccinées ont été admises aux soins intensifs en raison de la COVID-19. Il s'agit presque du même nombre que lors des deux premières vagues, mais en quatre fois moins de temps.

Au mois d'août 2021, seulement, six femmes enceintes non vaccinées ont été admises aux soins intensifs en Alberta en raison de la maladie, toujours selon des données de la Dre Castillo, soit le même nombre que durant toute la troisième vague.

Depuis que les variants préoccupants ont émergé, nous avons constaté un changement dans l'ampleur et la gravité des infections à la COVID-19 pendant la grossesse. Ce que nous voyons avec le variant Delta est certainement sans précédent , dit-elle.

La Dre Eliana Castillo affirme que les vaccins contre la COVID-19 n'augmentent pas le risque de malformations congénitales ou de fausses couches. Photo : Lisa Enman Photographie

Les femmes qui sont atteintes de la COVID-19 ne peuvent pas mener correctement leur grossesse, selon la Dre Castillo. Le risque d'avoir un bébé prématuré est presque deux fois plus élevé que pour la population de référence, ce qui signifie que certains bébés peuvent avoir des problèmes de développement.

La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, va dans le même sens. En conférence de presse, jeudi, elle a également exhorté les femmes enceintes à se faire vacciner.

La COVID-19 a de graves effets sur la santé des parents, mais aussi sur celle de l'enfant. Une citation de :Deena Hinshwa, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta

La Dre Castillo pense également que la meilleure façon de protéger le foetus est de recevoir le vaccin, jusqu’à ce que l'enfant puisse recevoir ses propres vaccins , dit-elle.

Plus de complications

Le Dr Darren Markland, qui travaille aux soins intensifs à Edmonton, souligne que les professionnels de la santé n'ont pas vu autant de cas graves au cours des vagues précédentes de la pandémie de COVID-19, mais que cela a changé ces dernières semaines.

Cette fois, nous voyons beaucoup plus de femmes enceintes malades et nous voyons plus de femmes aux soins intensifs qui ont des complications , dit-il.

Dans certains cas, les femmes enceintes qui ont la COVID-19 doivent subir une césarienne d'urgence pour cause de souffrance foetale.

Selon le Dr Markland, d'autres conséquences sont aussi à prendre en compte. Beaucoup de ces femmes qui sont passées par nos unités de soins intensifs ne sont pas en mesure d'établir un lien significatif avec leur enfant , déplore-t-il.

Des peurs infondées

Selon la Dre Castillo, certaines femmes enceintes, ou qui essaient de le devenir, se préoccupent davantage des produits qu'elles administrent à leur corps.

C'est le cas de Heather Francisco, de Cochrane. Elle est enceinte de son deuxième enfant et n'est pas vaccinée. Elle est hésitante face à la vaccination et veut attendre de voir comment les gens réagissent au vaccin avant de franchir le pas.

Heather Francisco a contracté la COVID-19 en mai dernier alors qu'elle était enceinte de 13 semaines. Elle dit avoir souffert de symptômes pseudo-grippaux. Photo : Photographie Pomme Blanche

J'ai juste quelques hésitations en ce qui concerne les effets à long terme , confie-t-elle.

Néanmoins, selon la Dre Castillo, il y a de plus en plus de recherches qui prouvent que les vaccins ne causent pas d'infertilité ou d'autres problèmes pour le fœtus.

Nous pouvons affirmer avec confiance que les vaccins n'augmentent pas le risque de malformations congénitales ou de fausses couches , conclut-elle.

Avec les informations de Colleen Underwood