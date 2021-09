L’Ontario investira 2 M$ annuellement pour aider les jeunes élèves noirs

Le gouvernement provincial de l'Ontario a indiqué, vendredi, qu'il investira deux millions de dollars annuellement jusqu'en 2024 pour fournir des mesures de soutien aux élèves et aux familles de la communauté noire dans les régions du Grand Toronto, d'Ottawa, de Hamilton et de Windsor.

L'Initiative des intervenants en faveur des élèves et des familles, telle qu'elle est appelée officiellement, vise à aider les élèves noirs à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation, de carrière et de qualité de vie grâce à l'appui d'intervenants d'une vingtaine d'organismes communautaires.

Ces intervenants travailleront avec les enfants et leur famille pour faciliter l’accès aux ressources et aux services communautaires, offrir des conseils aux écoles pour lutter contre le racisme ou encore accompagner les parents lors de rencontres scolaires.

Les recherches le démontrent. Le racisme envers les familles noires existe. Il est présent dans les écoles. Nous, on est justement là pour créer de meilleures conditions pour ces élèves pour éliminer les barrières qui existent pour les familles et les enfants noirs , explique Melissa Bagirakandi, qui travaille pour Early Childhood Development Initiative, l'un des organismes impliqués dans l'Initiative des IEFintervenants en faveur des élèves et des familles .

Les parents peuvent nous demander de l'aide dans une situation où leurs enfants ont des problèmes à l'école, ils sont dans le trouble ou ont de mauvaises notes, poursuit-elle. On va venir aider pour comprendre la situation. Il y a souvent un manque de communication ou des malentendus. On sera là pour aider l'enseignant et la famille.

L'initiative est financée par le ministère de l'Enfance, des Services sociaux et communautaires de l'Ontario. Deux millions de dollars seront investis chaque année par le gouvernement Ford jusqu'au 30 décembre 2023.

L'Initiative des IEFintervenants en faveur des élèves et des familles s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les jeunes noirs (PAJN) lancé par la province. Ce dernier vise à éliminer les disparités systémiques fondées sur la race grâce à l’accroissement des possibilités pour les familles, les enfants et les jeunes noirs à l’échelle de la province.

Vendredi matin, des représentants des 17 organismes se sont rassemblés devant l'Assemblée législative pour souligner l'annonce. Parmi eux, 11 organismes disent qu'ils offriront des services en français, comme le groupe Parents for Black Children.

Avec les informations de Myriam Eddahia